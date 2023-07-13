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В 2022 г. свыше 551 тыс. особей трепанга отправились в естественную среду

Сахалин и Курилы пробуют марикультуру

Для Сахалинской области марикультура — сравнительно молодое направление. Острова больше известны как центр развития лососеводства. Однако в регионе все активнее заявляют и о проектах в марикультурной сфере.

Сейчас для развития этого направления в Сахалинской области предоставлен в пользование 21 рыбоводный участок. Большинство из них — 17 РВУ — расположено в акватории залива Анива (это южное побережье Сахалина), три участка — в акватории южных Курильских островов и 1 — на юго-западе Сахалина, рассказали корреспонденту журнала «Fishnews — Новости рыболовства» в министерстве по рыболовству региона.

На участках разрешено выращивать ламинарию, морского гребешка, морского ежа и трепанга. Если говорить о пользователях, то РВУ закреплены за 14 компаниями.

Договоры на участки заключались с 2017 по 2023 гг., компании получили акватории в пользование на 25 лет: такой длительный срок должен обеспечивать горизонт планирования для работы.

Процесс формирования рыбоводных участков под марикультуру наиболее активно пошел в последние два года, отметил министр по рыболовству региона Иван Радченко.

У Сахалинской области неплохие перспективы для развития этой отрасли, рассказал глава регионального министерства. Первоначально возможности для выращивания гидробионтов в морских водах островов рыбохозяйственная наука оценила в объеме до 70 тыс. тонн.

Марикультура — в числе сфер, куда предлагают вложиться предпринимателям на Курильских островах. «Одним из направлений, способных привлечь инвесторов сюда, мы считаем марикультурную отрасль. Акватория островов — перспективный район для марикультуры», — обратил внимание в интервью Fishnews губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В марте 2022 года вышел федеральный закон, предусматривающий особые налоговые условия на Курилах. Льготы предложены для организаций, зарегистрированных в Курильском, Южно-Курильском и Северо-Курильском округах. Важное условие — предприятие должно быть новым, но для марикультуры это вполне подходит.

Новые хозяйствующие субъекты на островах получили право на освобождение от обязанностей плательщика по налогу на прибыль организаций, транспортному налогу, налогу на имущество организаций, земельному налогу, а также возможность применять пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%. Все это — на 20 лет.

Через год был принят закон, распространяющий на территорию Южно-, Северо-Курильского и Курильского округов особую экономическую зону — а это возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Режим СТЗ подразумевает ввоз иностранных товаров без уплаты соответствующих пошлин и налогов.

В прошлом году в регионе начали выпускать морского гребешка: объем составил 63 млн экземпляров. Также стартовали «выпускные» еще одного популярного объекта дальневосточной марикультуры — трепанга: в естественную среду отправилось свыше 551 тыс. особей «морского огурца», рассказал министр по рыболовству Сахалинской области. Выросли объемы высадки ламинарии.

В министерстве по рыболовству Сахалинской области подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с инвесторами и всегда готовы помочь предприятиям. Это касается не только марикультуры, но и других направлений рыбной отрасли.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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