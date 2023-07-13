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Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Алексей Буглак: Эффект от налоговых вычетов может быть выше

Налоговые вычеты станут существенным стимулом для развития рыбопереработки, считает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. По его мнению, для эффективной реализации этой меры следует внести изменения в ряд правовых норм.

В минувшем году около 37% уловов минтая пошло на производство продукции с высокой степенью переработки, ориентированную как на экспорт, так и на внутренний рынок, рассказал Fishnews Алексей Буглак. «Мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания производства, и стимулом для его реализации, несомненно, может стать налоговая льгота по уплате природной ренты», — отметил президент АДМ.

Рыбий жир остался за бортом

Напомним, в конце 2022 г. были приняты изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. В частности, предусмотрена возможность получения предприятием вычета по уплате сбора в связи с производством определенных видов продукции.

Соответствующий перечень правительство утвердило в июле. Он частично учитывает предложения АДМ: так, в список включена позиция «мясо рыбы (включая фарш) мороженое», к которой относится и сурими из минтая, и филе сельди.

«Однако в перечень не попала важная позиция — «жиры и масла и их фракции из рыбы», которая формирует значительную добавленную стоимость и требует инвестиций в создание производственных мощностей», — обратил внимание глава отраслевого объединения.

Сельдевая «бабочка» получила преимущество

Для реализации положения о налоговых вычетах Минсельхоз внес изменения в нормы расхода добытых водных биоресурсов на единицу произведенной продукции, утвержденные приказом от 17 января 2023 г. № 22. Эти показатели должны применяться для расчета вычета по уплате сбора за пользование ВБР. В частности, документ дополнен коэффициентом для минтаевого сурими. Но остается неурегулированным вопрос по сельди, подчеркнул Алексей Буглак.

«В действующей редакции приказа позиция «сельдь» предусматривает только филе сдвоенное «бабочка», в то время как производители выпускают и другие виды филе сельди. Процессы их производства принципиально не отличаются, поэтому несправедливо, если производители одной продукции смогут воспользоваться вычетом, а другой — нет», — заметил президент АДМ.

Вычет предлагают не затягивать

Ассоциация добытчиков минтая считает налоговую льготу существенным стимулом для развития сектора глубокой переработки. Только по филе минтая, выпущенному в 2022 г., сумма сбора в 2024 г. может быть уменьшена на 1,9 млрд рублей, привел цифру глава отраслевого объединения. Однако плательщикам необходимо успеть подать заявления на подтверждение вычета до 1 сентября этого года, иначе фактически воспользоваться этой преференцией они смогут только в 2025 г.

«Такой подход, закрепленный в Налоговом кодексе, — когда воспользоваться правом на вычет можно только на третий год после осуществления переработки ВБР и производства продукции — снижает экономическую эффективность для предприятий за счет изъятия из оборота значительного объема денежных средств, — констатировал Алексей Буглак. — С учетом инфляции и индексации ставок сбора (с 2025 года) реальный экономический эффект от вычета будет ниже, чем ожидаемый».

Поэтому в АДМ считают целесообразным проработать вопрос о сокращении срока получения вычета.

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