Китайских аквафермеров привлекает Ханка

Компании КНР заинтересованы в выращивании гидробионтов, в частности пресноводной креветки, на озере Ханка в Приморском крае. Власти региона обещали всевозможное содействие зарубежным инвесторам.

Вопросы аквакультуры и торговли обсудили на встрече заместителя председателя правительства Приморья Валерия Прокопчука с руководством рыбопромышленной корпорации «Цзянбэйюй» (провинция Хэйлунцзян). Председатель правления компании Хань Цзиньпэн отметил перспективные направления сотрудничества — аквакультура, в том числе пресноводное рыбоводство.

«Приморский край богат водными биоресурсами. Мы заинтересованы в выращивании карпов, пресноводной креветки, гидробионтов на озере Ханка с последующим экспортом в Китай. При этом нам важно развивать взаимную торговлю, сотрудничество с вашими рыбохозяйственными предприятиями», — сказал он.

По словам руководителя регионального агентства по рыболовству Валерия Корко, сейчас площадь «морских огородов» в Приморье составляет около 80 тыс. га.

«Производство гидробионтов в крае постоянно растет, в 2022 году выращено более 60 тыс. тонн продукции аквакультуры. В основном это трепанг дальневосточный, гребешок приморский и морская капуста», — рассказал глава ведомства.

Валерий Прокопчук подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких ограничений для создания рыбоперерабатывающих предприятий в регионе.

«Правительство края окажет вам всевозможную поддержку. Подберем необходимые территории, как на воде, так и на суше, чтобы построить производство и реализовывать продукцию на российский рынок и в Китай», — заявил зампред.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, также китайской корпорации предложили стать инвестором строительства рыбного рынка во Владивостоке.

«Рынок предполагает продажу свежей рыбы, рестораны. Здесь вы можете реализовать свою продукцию, в том числе произведенную в Приморском крае», — отметил Валерий Прокопчук.

Напомним, вопрос о создании рыбного рынка в столице Приморья обсуждается давно. Региональные власти заявляли о необходимости такой площадки более 10 лет назад, строительство собирались начать еще в 2013 г., но реализация проекта неизменно сталкивалась с различными препятствиями.

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