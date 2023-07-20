Плату за участки обсудят в рамках рабочей группы

Минсельхоз и Росрыболовство собираются проработать вопрос платы за переоформление договора на рыболовный участок без торгов на площадке межведомственной рабочей группы.

Совет Федерации на заседании 19 июля одобрил закон о торгах в рыбной отрасли, в том числе о новой системе распределения рыболовных участков. Документ предполагает возможность для пользователя получить РЛУ на новый срок без торгов — без конкурсов и аукционов. При этом государство будет взимать плату. Ее размер и порядок взимания определит правительство

«Такой порядок будет утвержден постановлением правительства», — сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, отвечая на вопрос сенатора Анатолия Широкова о подъемности платы при перезаключении договора. Заместитель министра отметил, что будут учитываться такие аспекты, как повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами и социальные взносы.

Днем ранее на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов уточнил, что речь идет о разовой плате, сообщает корреспондент Fishnews. При этом возможные подходы для определения платы — это анализ вылова и ставка сбора за объект промысла. «Мы хотим проанализировать: при разных ставках сбора, каков этот разовый платеж будет для конкретных пользователей, для того чтобы, конечно, их работа была при этом эффективна», — объяснил заместитель руководителя Росрыболовства. Предлагаемые подходы, по его словам, обсуждаемы.

И представитель Минсельхоз, и, ранее, представитель Росрыболовства отметили, что рассмотрение темы платы за участки предполагается продолжить на площадке межведомственной рабочей группы. Напомним, что она была создана в прошлом году для подготовки закона о рыболовных участках, в состав вошли представители федеральных ведомств, Совета Федерации и Госдумы, науки, властей регионов, отраслевых объединений.

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