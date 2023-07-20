Актуальный вопрос крабовых аукционов предлагают вынести на площадку Совета Федерации

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края обратилась в профильный комитет Совета Федерации по формуле расчета начальной цены лотов на крабовых торгах с инвестиционными обязательствами. Сейчас идет подготовка второго этапа таких аукционов.

Президент АПРОХК Сергей Рябченко направил письмо председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александру Двойных, сообщили Fishnews в объединении.

В объединении считают необходимым вернуться к вопросу о коэффициенте, который предполагается использовать для расчета начальной цены лотов на крабовых аукционах. Если на первом этапе торгов закладывался показатель 0,25, то для второго этапа его повысили до 0,6.

В проекте постановления, который проходил публичное обсуждение, также предусматривался коэффициент 0,25, отметили в ассоциации. Именно такой показатель использовался при первоначальных расчетах экономической обоснованности инвестиционных проектов, говорят в АПРОХК. Удорожание строительства объекта инвестиций — судна и повышение начальной цены лотов разрушает экономическую логику участия в торгах, заявили в объединении.

Ассоциация также указала на нестабильность рынков сбыта крабовой продукции. По сути единственным покупателем живого краба сейчас является Китай, отмечено в письме к Александру Двойных.

Хабаровское объединение предложило вынести вопрос о начальной цене лотов на заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. При этом в АПРОХК считают важным пригласить к обсуждению представителей заинтересованных ведомств и рыбохозяйственных ассоциаций.

Напомним, что Совет Федерации осуществляет мониторинг реализации закона об инвестиционных квотах и крабовых аукционах. Для этого создана специальная рабочая группа.

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