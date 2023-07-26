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Согласно предложенным поправкам, рыбодобывающие предприятия получат право на налоговый вычет в связи с производством филе и фарша из тихоокеанских лососей

Для рыбаков планируют «лососевый» вычет

Минсельхоз собирается дополнить список коэффициентов для расчета вычетов по сбору за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой. В частности, в список предполагается включить тихоокеанских лососей.

Коэффициенты для использования новой системы вычетов по сбору за пользование водными биоресурсами утверждены приказом Минсельхоза от 17 января 2023 г. № 22.

Напомним, что к вычету можно прибегнуть по одному из трех оснований. Это в том числе выпуск на судне или на береговом предприятии продукции, включенной в специальный перечень. Для расчета размера такого вычета должны применяться, в частности, коэффициенты норм расхода выловленных водных биоресурсов на единицу произведенной продукции.

Пока коэффициенты определены для продукции из минтая, сельди и трески в Дальневосточном бассейне и трески и пикши в Северном бассейне. Еще до утверждения перечня отраслевые ассоциации говорили о необходимости расширить сферу применения льготы. В частности, распространить ее на продукцию из тихоокеанских лососей.

Соответствующий проект приказа Минсельхоза опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно этим поправкам, раздел «Дальневосточный бассейн» пополнится позициями по горбуше, кете, кижучу и нерке. Для них пропишут показатели по фаршу и разным видам филе.

В пояснительной записке говорится, что коэффициенты для этих видов предлагается добавить в связи с принятием распоряжения правительства от 6 июля 2023 г. № 1819. Напомним, оно утвердило перечень продукции для получения рыбопромышленниками налоговой преференции в связи с переработкой. В список включили в том числе филе и фарш из тихоокеанских лососей.

Кроме того, в перечень коэффициентов предлагается внести изменения в части кормовой рыбной муки из минтая и сельди. Будут прописаны отдельные показатели для муки из цельной рыбы и для муки из отходов, образующихся при ее разделке.

Также планируется расширить позицию «Треска» Дальневосточного бассейна. В список включат бескостное филе этой рыбы с кожей и филе, не содержащее кожу и кости.

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