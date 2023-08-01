Павел Клименко: Выполним любой заказ в промышленном холодоснабжении

Компания «Колд Трейд» участвовала в создании схемы мультимодальных перевозок живого краба для холдинга «Антей». Гендиректор «Колд Трейд» Павел Клименко рассказал, как развивается «крабовый» проект сейчас.

Напомним, что в прошлом году стартовал эксперимент группы компаний «Антей» с мультимодальными перевозками краба, добываемого в Баренцевом море. «Колд Трейд» тогда разработала инновационное решение, подготовила рабочую документацию, а также поставила, смонтировала и обслуживала оборудование, позволяющее сохранять крабов живыми в многодневных перевозках.

Павел Клименко отметил, что к настоящему времени этот проект из эксперимента превратился в регулярный, отлаженный, технологический и коммерческий процесс. «Хотя для наращивания объема перевозок мы продолжаем снабжать «Антей» нашими дополнительными системами. К настоящему времени мы поставили уже десять готовых систем. Это позволяет за раз перевозить из Мурманска в Москву 40 тонн живого краба», — отметил генеральный директор «Колд Трейд» в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он обратил внимание, что в 2022–2023 гг. специалисты компании в числе прочего реконструировали и нарастили мощность завода для передержки краба в Мурманске. Первая очередь — реконструкция существующего предприятия. Вторая — создание дополнительного завода вместимостью 60 тонн живого краба. Инженеры «Колд Трейд» выполнили весь комплекс работ: проектирование систем, поставка оборудования и материалов для двух очередей с объединением их в общее производство, пуско-наладочные работы.

Павел Клименко отметил, что выстраивание принципиально новой системы перевозок живого краба продолжается. «Последняя новость и успешный эксперимент — это доставка автомобилем двух тонн краба по маршруту Москва — Владивосток. Крабы сохранились живыми, хотя длительность путешествия составила 16 дней, причем в пути не было сделано ни одной замены воды, не проводилось и других манипуляций», — рассказал гендиректор «Колд Трейд».

По его мнению, в дальнейшем перевозки в этом направлении также могут стать постоянными. «Для улучшения самочувствия крабов и увеличения объемапродукции до проектной мощности в четыре тонны можно будет по маршруту следования организовать пару постоянных станций подготовки и переливки воды. Это повысит надежность и безопасность транспортировки», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он рассказал, что удачным опытом заинтересовались и другие рыбопромышленники. «Более того, благодаря хорошим результатам «крабового» проекта «Колд Трейд» в апреле 2023 года заключила контракт с Северо-Западным рыбопромышленным консорциумом (СЗРК). Это соглашение предполагает закупку нашего оборудования для перевозки живого краба с большой производительностью», — сообщил Павел Клименко.

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