Новости
Гендиректор компании «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Павел Клименко: Выполним любой заказ в промышленном холодоснабжении

Компания «Колд Трейд» участвовала в создании схемы мультимодальных перевозок живого краба для холдинга «Антей». Гендиректор «Колд Трейд» Павел Клименко рассказал, как развивается «крабовый» проект сейчас.

Напомним, что в прошлом году стартовал эксперимент группы компаний «Антей» с мультимодальными перевозками краба, добываемого в Баренцевом море. «Колд Трейд» тогда разработала инновационное решение, подготовила рабочую документацию, а также поставила, смонтировала и обслуживала оборудование, позволяющее сохранять крабов живыми в многодневных перевозках.

Павел Клименко отметил, что к настоящему времени этот проект из эксперимента превратился в регулярный, отлаженный, технологический и коммерческий процесс. «Хотя для наращивания объема перевозок мы продолжаем снабжать «Антей» нашими дополнительными системами. К настоящему времени мы поставили уже десять готовых систем. Это позволяет за раз перевозить из Мурманска в Москву 40 тонн живого краба», — отметил генеральный директор «Колд Трейд» в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он обратил внимание, что в 2022–2023 гг. специалисты компании в числе прочего реконструировали и нарастили мощность завода для передержки краба в Мурманске. Первая очередь — реконструкция существующего предприятия. Вторая — создание дополнительного завода вместимостью 60 тонн живого краба. Инженеры «Колд Трейд» выполнили весь комплекс работ: проектирование систем, поставка оборудования и материалов для двух очередей с объединением их в общее производство, пуско-наладочные работы.

Павел Клименко отметил, что выстраивание принципиально новой системы перевозок живого краба продолжается. «Последняя новость и успешный эксперимент — это доставка автомобилем двух тонн краба по маршруту Москва — Владивосток. Крабы сохранились живыми, хотя длительность путешествия составила 16 дней, причем в пути не было сделано ни одной замены воды, не проводилось и других манипуляций», — рассказал гендиректор «Колд Трейд».

По его мнению, в дальнейшем перевозки в этом направлении также могут стать постоянными. «Для улучшения самочувствия крабов и увеличения объемапродукции до проектной мощности в четыре тонны можно будет по маршруту следования организовать пару постоянных станций подготовки и переливки воды. Это повысит надежность и безопасность транспортировки», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он рассказал, что удачным опытом заинтересовались и другие рыбопромышленники. «Более того, благодаря хорошим результатам «крабового» проекта «Колд Трейд» в апреле 2023 года заключила контракт с Северо-Западным рыбопромышленным консорциумом (СЗРК). Это соглашение предполагает закупку нашего оборудования для перевозки живого краба с большой производительностью», — сообщил Павел Клименко.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Гендиректор компании «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО
  • Завод по передержке крабов в Мурманске после реконструкции (первая очередь)
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостоккрабмосквамурманск
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    По лососевым участкам предстоит большая работа

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор компании «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор компании «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Выполним любой заказ в промышленном холодоснабжении

    Генеральный директор Архангельского тралового флота Сергей ЗАРУБИН

    Генеральный директор Архангельского тралового флота

    Сергей ЗАРУБИН

    Стране стратегически выгодно иметь несколько равноценных портов

    Генеральный директор группы компаний «Байс-ДВ» Андрей ШКЛЯЕВ

    Генеральный директор группы компаний «Байс-ДВ»

    Андрей ШКЛЯЕВ

    Сегодня наш клиент № 1 — рыбопромышленники

    Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

    Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

    Ирина БАЖАНОВА

    Архангельск всегда был связан с рыбой

    Все интервью

    Личное мнение

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

    Наталья БАБУРКИНА

    Экипаж каждого судна — это маленькое государство

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Как и почему меняется цена на красную рыбу

    Все материалы

    Крупным планом

    Все больше документов, необходимых предприятиям рыбной промышленности, можно оформить через портал государственных услуг. Фото предоставлено ЮКРК

    На промысел — через «Госуслуги»

    Ритейл рыбы и морепродуктов является конкурентным и динамичным сегментом торговли

    Попались сети: ритейл — инструмент и цель развития рыбной отрасли

    В 2022 г. свыше 551 тыс. особей трепанга отправились в естественную среду

    Сахалин и Курилы пробуют марикультуру

    Представители рыбной отрасли позитивных оценок отказа от исторического принципа не разделяют

    Доклад ФАС: взгляд отраслевого сообщества

    События

    До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

    Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

    Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

    Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.