Новые экономические реалии стали для российского бизнеса испытанием и временем новых возможностей. Проблемы с денежными переводами в страны Запада, с поставщиками и разорванными логистическими цепочками подстегивают рыбопромышленные предприятия к поиску экстраординарных решений. Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко рассказал журналу «Fishnews — Новости рыболовства» о нестандартном эксперименте в сфере логистики и открытия новых рынков сбыта: его провел крупный рыбопромышленный холдинг при участии инженеров компании.

Нетривиальные решения могут принести больше успеха, чем раньше, считает Павел Клименко. В свою очередь специализирующаяся на промышленном холодоснабжении компания «Колд Трейд» готова оказать помощь в таких экспериментах. Ее выбирают в партнеры благодаря отличной репутации среди рыбопромышленников, портфолио успешно реализованных проектов, а также высокой квалификации и опыту персонала.

— Павел Борисович, мы знаем, что вы принимали участие в пробной перевозке живых крабов из Мурманска в Москву, о чем сообщила группа компаний «Антей». Расскажите подробности…

— Эксперимент организовала ГК «Антей» в лице директора департамента Мурманморепродукт ГК «Антей» Николая Пересторонина. Мы обеспечивали технологическую сторону — то, что связано с организацией обеспечения жизни краба. Мы разработали инновационную, современную, надежную и простую в эксплуатации систему жизнеобеспечения краба при его доставке на дальние расстояния автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Для перевозки мы использовали стандартные еврокубы, которые были модернизированы с учетом особенности эксплуатации. Были применены доработки, позволяющие эти «кубики» объединить в общую систему. А к ней подключались специальные модули с оборудованием для жизнеобеспечения краба. В частности, они поддерживали циркуляцию морской воды в необходимом количестве, подачу воздуха, систему фильтрации и температуру на комфортном для краба уровне.

Эта система была разработана и спроектирована инженерами компании «Колд Трейд» совместно с «Антеем» в рамках контракта на разработку, поставку, монтаж и испытание оборудования. В период эксперимента 10 августа в Мурманске в два контейнера было загружено восемь тонн живого краба-стригуна опилио. По автомобильной дороге эти контейнеры за 28 часов были доставлены в Москву для дальнейшей отправки в другие регионы или страны. Было обеспечено инженерное сопровождение автомобилей, так как это первый рейс, и мы хотели полного контроля за передвижением.

Результаты, по оценке нашего заказчика, оказались хорошими. Краб чувствовал себя отлично, и после необходимой адаптации его можно было транспортировать дальше. Мы выявили ряд возможностей для технологических улучшений и составили соответствующий список доработок, которые позволят нашему оборудованию функционировать еще более надежно.

Концепция подобных перевозок требует обустройства дополнительной инфраструктуры вокруг выбранных направлений. В частности, универсальных заводов для передержки краба, где также необходимо будет обеспечивать условия для поддержания его жизнедеятельности.

— Пятый год в стране реализуется программа инвестквот. Сейчас это принято называть «первым этапом», подразумевая, что будет и второй. В каких проектах программы инвестквот была задействована ваша компания?

— Мы считаем, что за эти пять лет успели хорошо войти в программу инвестквот и хорошо зарекомендовать себя. Мы самостоятельно выполняли либо принимали то или иное участие в ряде крупных проектов. Правда, не все наши проекты в рыбной отрасли связаны с инвестквотами. Что касается форм нашего участия, то они различны. В том числе это и непосредственно проектирование, поставка, монтаж и пусконаладка морозильного оборудования.

МЫ МОНТИРУЕМ

Один из таких проектов — это рефрижераторный комплекс на 15 тыс. тонн для рыбоперерабатывающего завода компании «Доброфлот» в городе Большой Камень в Приморье. Здесь промышленный холодильник построен в непосредственной близости от морского причала, что позволит обеспечить непрерывность холодовой цепочки. На нем применена энергоэффективная централизованная аммиачная система холодоснабжения. Мы осуществляли проектирование, поставку, монтаж этого оборудования. Сейчас реализация проекта вышла на финишную прямую.

Я обращаю внимание, что такого рода проекты мы реализовывали и не только в рамках программы инвестквот. Например, в конце 2020 года мы смонтировали и ввели в эксплуатацию 25-тысячный промышленный холодильник в Хабаровске. Этот объект предполагает одновременное хранение рыбной, молочной, мясной и овощной продукции. Поэтому он включает десять мультитемпературных камер хранения, а также охлаждаемое производственное помещение для глубокой переработки продукции.

В этом же ряду можно вспомнить наши береговые объекты, выполненные для Южно-Курильского рыбокомбината, «Курильского рыбака», компании «Гидрострой», «Народов Севера», колхозов «Красный Труженик», «Командор», «Ударник», «Дружба» и других предприятий Дальнего Востока, а также ряд объектов «нерыбных» предприятий пищевой индустрии.

ОБНОВЛЯЕМ

В рамках нашего многолетнего сотрудничества с Южно-Курильским рыбокомбинатом мы также приобрели ценный опыт по работе с судовым морозильным оборудованием. В частности, была модернизация «морозки» на двух типовых СРТМ (стеркодерах) — «Браттег» и «Вардхольм». Нашей задачей было повышение эффективности оборудования в условиях дефицита свободной площади. Грубо говоря, просто поставить дополнительные мощности для заморозки мы не могли из-за отсутствия места. Но благодаря инжиниринговым решениям при минимальных затратах мы смогли повысить производительность ранее установленного оборудования на 20%.

Причем эти работы проводились в период пандемии в условиях судоремонта в корейском Пусане. Со всеми вытекающими сложностями при поставке оборудования в Корею. Несмотря на пандемийные ограничения, работы были выполнены в срок, и суда благополучно вышли на путину.

ПОСТАВЛЯЕМ И РУСИФИЦИРУЕМ

Кроме того, в ряде проектов (как в рамках программы инвестквот, так и за ее пределами) мы выступали поставщиками оборудования, без монтажа. Примером может служить комплексная поставка оборудования для рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина — на два рыбоперерабатывающих завода в Камчатском крае. Это «Командор» в Большерецком районе и «Ударник» в Карагинском районе. Оба этих проекта реализуются в рамках программы инвестквот.

Еще одна форма сотрудничества, которую мы предлагаем нашим заказчикам, — это, условно говоря, «русификация» проектной документации. Речь, конечно, не столько о переводе документов на русский язык, сколько об адаптации проектной документации под российское законодательство, наши требования и нормативы. С дальнейшей постановкой на учет.

Такой проект мы выполнили непосредственно для рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина в Сероглазке. Поставщиками оборудования в этом случае выступили компании из Исландии. Мы предоставили им помощь в адаптировании проектной документации, поскольку они слабо ориентировались в российской нормативно-правовой базе, в наших стандартах в сфере безопасности и технологий. Этот проект также реализовывался в рамках программы инвестквот, завод был введен в строй в 2020 году.

Таким образом, несмотря на все сложности, ограничения, выстраивания новых цепочек работ компании, мы продолжали и продолжаем расти и пополнять свой «портфель опыта» новыми, в том числе весьма нестандартными, заказами.

САНКЦИИ? НЕ СМЕРТЕЛЬНО

— Как компания преодолевает проблемы из-за введения антироссийских санкций?

— Это очень емкий вопрос. За последние шесть месяцев, как и многие компании, мы прошли все стадии принятия неизбежного. Сегодня мы воспринимаем новую реальность такой, какая она есть.

Не секрет, что условия ведения бизнеса в России меняются постоянно. Причем радикально. Соответственно, в таких реалиях России бизнес стал очень гибким и способным подстраиваться под любые изменения. С 2009 года мы пережили немало различных кризисов и изменений правил работы.

Сегодня мы продолжаем работу и не планируем пасовать перед обстоятельствами. У нас есть заказы, устойчивая репутация и многолетний опыт. Так что мы принимаем сегодняшнюю действительность. Санкции — это не смертельно, это просто еще одна задача, которую нужно решать. И мы успешно это делаем.

— Санкции имеют и обратный эффект: подталкивают промысловые и перерабатывающие предприятия к большей степени локализации и импортозамещения. Не секрет, что и в сфере промышленного холода конкуренция с иностранными производителями была чрезвычайно высока. Готовы ли вы сейчас занимать высвобождающиеся рыночные ниши?

— Действительно, до введения санкций были огромные рыночные ниши, занятые иностранными компаниями. А поскольку свои основные проблемы с поставщиками оборудования и материалов мы решили в первые два-три месяца после введения антироссийских ограничений, то поле для деятельности у нас только расширилось. Уверен, что с поставщиками оборудования и комплектующих в дальнейшем особых проблем не будет. Так что у нас еще много работы.

Причем ситуация такова, что санкции затронули и наших заказчиков, у которых нарушились сложившиеся цепочки сбыта продукции. Чтобы наладить новый такой канал, заказчику необходимы нестандартные, новаторские решения. И мы, как технологическая компания, направляем свои усилия на выполнение поставленных заказчиком задач. Расставляя приоритеты в его пользу.

— Что бы вы посоветовали рыбопромышленным компаниям при выборе технологического оборудования?

— Я считаю, что не всегда следует гнаться за самыми последними технологическими новшествами. Россия большая страна с удаленными регионами, где изучение инновационных решений и технологий не всегда является рациональным выбором. Тем более сейчас решения должны быть просты и надежны, как автомат Калашникова, а может, как винтовка Мосина.

— Будет ли компания «Колд Трейд» участвовать в выставке и форуме Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге?

— Мы вообще внимательно относимся к подобным мероприятиям Росрыболовства, поскольку считаем, что во всей пищевой индустрии именно объекты рыбной отрасли — это наша специализация, наш профиль. Поэтому, конечно, мы будем участвовать в предстоящей выставке, как и в прошлые годы.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2022 г.

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