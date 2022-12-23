Павел Клименко: Мы добились нулевой гибели крабов в пути

Эксперимент по мультимодальным перевозкам живого краба из Мурманска через Москву до конечного адресата оказался успешным. Компания «Колд Трейд» поставит дополнительное оборудование для наращивания объемов отправок и вероятного открытия нового маршрута.

Напомним, что экспериментальные автомобильные перевозки живого краба из Мурманска до Москвы (где находится специальная «гостиница»-передержка) с августа осуществляет группа компаний «Антей». Техническое обеспечение взяла на себя компания «Колд Трейд», специализирующаяся на промышленном холодоснабжении предприятий рыбной отрасли.

Генеральный директор «Колд Трейда» Павел Клименко рассказал Fishnews, что в настоящее время в перевозках используются четыре комплекта оборудования, поставленных его компанией. Суммарная производительность — 16 тонн. «Оборудование показало себя отлично, нареканий нет. Мы учли все пожелания заказчика и довели работу до совершенства — то есть нулевой гибели крабов в пути», — подчеркнул он.

По словам Павла Клименко, «Колд Трейд» подписала с группой компаний «Антей» новый договор — на поставку еще шести комплектов оборудования суммарной производительностью 24 тонны. «Наше оборудование универсально и может использоваться как для автомобильных перевозок, так и для морских. В перспективе оно сможет работать на Северном морском пути. Из расчета, что судно будет следовать до Камчатки 14 суток, при условии дополнительной проливки крабов, мы также рассчитываем на нулевую гибель», — отметил собеседник Fishnews.

Он также сообщил, что «Колд Трейд» полностью решила вопрос с закупкой европейских комплектующих для своего оборудования. «Для этого мы зарегистрировали дочернюю фирму в одной из дружественных стран. И уже успели протестировать новую логистическую цепочку поставок комплектующих, закупив все, что нам было необходимо», — рассказал Павел Клименко.

Параллельно с «крабовым экспериментом» компания «Колд Трейд» не забывает о ранее сданных объектах. «В сентябре текущего года мы сдали промышленный холодильник на 15 тыс. тонн для рыбоперерабатывающего завода группы компаний «Доброфлот» в Большом Камне. Он работает в штатном режиме, и мы планируем взять этот объект на постгарантийное обслуживание.

Также в рамках давнего сотрудничества с Южно-Курильским рыбокомбинатом сегодня мы проводим техническое обслуживание судовых холодильных систем на двух судах, где ранее осуществили их модернизацию. Кроме того, сейчас ждем запасные части для технического обслуживания берегового завода ЮКРК на Кунашире в Южно-Курильске, где в 2016 году сдали систему холодоснабжения на 150 тонн заморозки в сутки. Наконец, отслеживаем работу промышленного холодильника на 25 тыс. тонн, сданного нами в 2020 году в Хабаровске», — перечислил текущие проекты компании Павел Клименко.

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