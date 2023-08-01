Компания «Колд Трейд» широко известна среди руководителей рыбохозяйственных предприятий. Она занимается всем, что связано с промышленным холодом: проектирование, производство, поставка и монтаж оборудования для замораживания и холодильных складов.

Заказы отраслевого бизнеса «Колд Трейд» выполняет с 2009 года. С тех пор компания честно заработала себе репутацию ответственного и компетентного подрядчика. Она основана на солидном портфеле успешно завершенных проектов. Высокий профессионализм трудового коллектива компании позволяет ей решать самые разнообразные задачи — от вполне традиционных до самых нестандартных.

Один из примеров — создание в прошлом году логистической схемы мультимодальных перевозок живого краба для группы компаний «Антей». Генеральный директор «Колд Трейд» Павел Клименко рассказал журналу «Fishnews — Новости рыболовства» о том, как развивается «крабовый» проект, как на фоне антироссийских санкций меняются предпочтения заказчиков и как избежать проблем с сертификацией иностранного оборудования.

КРАБЫ УСПЕШНО ЕЗДЯТ

— Павел Борисович, много шума наделал начавшийся в прошлом году эксперимент группы компаний «Антей» с мультимодальными перевозками краба, добываемого в Баренцевом море. «Колд Трейд» разработала инновационное решение, подготовила рабочую документацию, а также поставила, смонтировала и обслуживала оборудование, позволяющее сохранять крабов живыми в многодневных перевозках. Есть ли новости об этом проекте?

— Во-первых, это уже не эксперимент, а регулярный, отлаженный, технологический и коммерческий процесс. Хотя для наращивания объема перевозок мы продолжаем снабжать «Антей» нашими дополнительными системами. К настоящему времени мы поставили уже десять готовых систем. Это позволяет за раз перевозить из Мурманска в Москву 40 тонн живого краба.

Во-вторых, добавлю, что в 2022–2023 годах, в числе прочего, мы выполнили работы по реконструкции и наращиванию мощности завода по передержке краба в Мурманске. Первая очередь — реконструкция существующего предприятия. Вторая — создание дополнительного завода вместимостью 60 тонн живого краба. Инженеры компании «Колд Трейд» выполнили весь комплекс работ: проектирование систем, поставка оборудования и материалов для двух очередей с объединением их в общее производство, пуско-наладочные работы.

В-третьих, хотя перевозки и стали регулярными, выстраивание принципиально новой системы перевозок живого краба продолжается. Последняя новость и успешный эксперимент — это доставка автомобилем двух тонн краба по маршруту Москва — Владивосток. Крабы сохранились живыми, хотя длительность путешествия составила 16 дней, причем в пути не было сделано ни одной замены воды, не проводилось и других манипуляций.

В дальнейшем перевозки в этом направлении также могут стать постоянными. Для улучшения самочувствия крабов и увеличения объемапродукции до проектной мощности в четыре тонны можно будет по маршруту следования организовать пару постоянных станций подготовки и переливки воды. Это повысит надежность и безопасность транспортировки.

— Другие компании интересовались вашим ноу-хау?

— Да, и продолжают интересоваться. Более того, благодаря хорошим результатам «крабового» проекта «Колд Трейд» в апреле 2023 года заключила контракт с Северо-Западным рыбопромышленным консорциумом (СЗРК). Это соглашение предполагает закупку нашего оборудования для перевозки живого краба с большой производительностью. Правда, объем поставки я не могу раскрыть.

СМЕНА ВЕКТОРА

— До 2022 года компания при сборке своего оборудования использовала комплектующие европейского производства. Также вы поставляли заказчикам готовые агрегаты из стран Евросоюза. А потом началась специальная военная операция, антироссийские санкции и все прочее. На что сейчас ориентируется «Колд Трейд»?

— Часть наших связей в Европе сохранилась, часть была нарушена, но мы нашли варианты восстановления импорта, так что эти поставки продолжаются. Но компания действительно переориентировалась, и Европа теперь для нас не главный поставщик. Такова конъюнктура рынка. Я сталкивался с тем, что заказчик отказывался от очень качественных испанских шок-фростеров для быстрой заморозки в пользу российских аналогов заведомо худшего качества. Заказчик знал, что наша схема с поставками европейского оборудования отработана, но тем не менее счел, что выбор в пользу продукции из Евросоюза несет определенные риски.

Поэтому, хотя мы и готовы поставлять европейскую продукцию, в целом «Колд Трейд» переориентировалась на производителей из дружественных стран, в частности КНР.

— Можете привести каких-нибудь партнеров в пример?

— Когда-то я говорил в интервью вашему изданию, что мы, как компания в области промышленного холода, считаем профильной для себя рыбную индустрию. Так исторически сложилось, что больше всего заказов у нас от рыбаков. Однако у «Колд Трейд» есть успешно завершенные проекты в других отраслях пищевой, а также химической индустрии.

Так вот, в настоящее время мы реализуем нефтегазовый проект в Саратове. Поставляем туда пропановые взрывозащищенные компрессорные агрегаты китайской фирмы Bingshan Engineering. Мы выбрали эту компанию в качестве основного поставщика в Россию аммиачных, фреоновых, пропановых компрессорных агрегатов. Bingshan Engineering сможет закрыть весь объем требуемых мощностей для российских предприятий рыбной отрасли.

— А почему именно эта компания?

— Во-первых, я лично убедился в высоком качестве и надежности их оборудования, когда «Колд Трейд» создавала в городе Большой Камень в Приморском крае промышленный холодильник на 15 тыс. тонн. Объект строился для рыбоперерабатывающего завода группы компаний «Доброфлот». И на этом заводе, производящем филе минтая и другую продукцию, как раз и было установлено оборудование Bingshan Engineering. Оно обеспечивает там всю необходимую холодильную мощность.

Я пришел в машинное отделение предприятия, чтобы посмотреть, как работает китайское оборудование, и расспросить местных специалистов. На тот момент оно эксплуатировалось уже значительный срок, и никаких жалоб я не услышал, только положительные отзывы. Осмотрел агрегаты — нигде не было подтекающих сальников и тому подобного. По словам специалистов, не возникало нештатных ситуаций, оборудование работало ровно и стабильно. Так что я сделал для себя соответствующие выводы.

ДИЛЕТАНТЫ ПРОИГРАЮТ

— А во-вторых?

— Для этого производителя мы проделали огромную работу по сертификации их продукции согласно российским нормативам — начиная от деклараций соответствия и заканчивая сложными и дорогими сертификатами на сосуды, работающие под давлением, и сертификатом для работы оборудования во взрывоопасных средах. Последний — для нефтегазового проекта, о котором я сказал выше.

Все иностранное оборудование должно иметь декларации и сертификаты соответствия Таможенному союзу. Как производственно-инжиниринговая компания, мы понимаем это и выпускаем необходимые сертификаты в рамках разработанного нами проекта и рабочей документации. Это позволяет нашим заказчикам избежать проблем при постановке оборудования на учет в органы контроля РФ и при вводе объекта в эксплуатацию в целом.

Не секрет, что большинство иностранных производителей оборудования, тем более только что зашедших на наш рынок, не имеют необходимой сертификации и не ориентируются в нормах и правилах РФ по составу проектной документации. А это необходимо для положительного прохождения экспертизы проекта и получения разрешения на строительство.

Знаю случаи, когда компании по этой причине имели серьезные неприятности, закупив оборудование напрямую от иностранных производителей. Некоторые рыбопромышленники, приобретя несертифицированное оборудование, потом пытались осуществить сертификацию своими силами, но это очень непросто. В случаях, когда иностранное оборудование имеет необходимую сертификацию РФ, есть большие проблемы с иностранной документацией в разработанном проекте, который в итоге не соответствует нормам и требованиям РФ. Бывали случаи, когда мы работали с заказчиком по одному контракту, но нас просили помочь в части переработки и адаптации иностранного проекта под требования РФ, где мы брали на себя дополнительную ответственность и риски. Этого можно избежать заранее, работая с нашей компанией на этапе разработки проектной документации.

У меня есть много примеров, когда компании пробовали самостоятельно сертифицировать оборудование и адаптировать проект, после чего решали в дальнейшем не покупать напрямую оборудование у иностранных изготовителей. Поэтому все-таки лучше при реализации своего проекта использовать услуги профессионалов, узкопрофильных специалистов.

— Можно констатировать, что глобальные потрясения последних лет заставили компанию «Колд Трейд» встраиваться в новые реалии, однако не сломили ее?

— Да, мы продолжаем развиваться и наращивать свой человеческий и производственный потенциал. Объективные сложности последних лет — пандемия, санкционная война — только закалили нас. Эта закалка дает уверенность в собственных силах. Она является залогом стабильной работы компании при любых возможных потрясениях в масштабах страны или мира. И мы готовы выполнить заказ любой сложности в сфере промышленного холода.

Некоторые из реализованных проектов «Колд Трейд»:

* Промышленный холодильник для рыбоперерабатывающего завода группы компаний «Доброфлот» в городе Большой Камень (Приморский край). Мощность — 15 тыс. тонн, площадь — более 9 тыс. кв. м. Оборудование позволяет поддерживать температурный режим до –25°C внутри склада. На объекте применена энергоэффективная централизованная аммиачная система холодоснабжения с насосной подачей жидкого аммиака в приборы охлаждения.

* Модернизация морозильного оборудования на типовых СРТМ (стеркодерах) Южно-Курильского рыбокомбината. Дефицит места не позволял поставить дополнительные агрегаты для наращивания выпуска продукции. Специалисты «Колд Трейд» за счет инженерных решений на 20% повысили производительность оборудования.

* Введение в строй рефрижераторного производственно-складского комплекса в Хабаровске на 25 тыс. тонн. Площадь объекта — 10 тыс. кв. м, высота — 16 м. Десять мультитемпературных камер позволяют одновременно хранить товарные партии рыбы, мяса и овощей. Кроме того, в комплексе предусмотрено охлаждаемое производственное помещение для глубокой переработки продукции.

* Реконструкция системы холодоснабжения берегового рыбоперерабатывающего завода Южно-Курильского рыбокомбината в Южно-Курильске. Демонтаж старого оборудования, поставка нового и создание современного холодильного комплекса, оснащенного программой мониторинга и удаленного управления.

ООО «Колд Трейд»

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Июль 2023 г.

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