Государству предлагают поддержать авто для рыбы

Субсидии на автомобильные перевозки рыбных грузов стали бы хорошей мерой для обеспечения продукцией внутреннего рынка. Кроме того, такое решение отразило бы запросы рынка, отметил на конференции Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин.

Проблему роста тарифов на железнодорожные перевозки рыбы в период лососевой путины руководители отраслевых ассоциаций вновь подняли на конференции Fishnews Online. Удорожание транспортировки, конечно, создает сложности для переработчиков, трейдеров — всех, кто везет рыбу с Дальнего Востока в центральную часть страны, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья в прошлом году предложила государству поддержать альтернативу железнодорожным перевозкам — доставку рыбы автотранспортом. В АРПП считают, что с этой целью можно было бы задействовать топливные субсидии и освободить перевозчиков от платы в системе «Платон».

Пока мер господдержки автомобильных перевозок рыбной продукции нет, хотя это действительно востребованный способ доставки — гибкий, быстрый и удобный, прокомментировал руководитель Рыбного союза. Три четверти от всех перевозок рыбы приходится именно на автомобильный транспорт — об этом говорят данные из разных источников, обратил внимание Александр Панин.

Председатель союза сообщил, что поднял вопрос о господдержке автоперевозок на заседании правкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса 26 июля. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев согласился с важностью этой темы и поручил проработать вопрос, отметил руководитель отраслевого объединения.

«Необходимо, чтобы автоперевозки признали перспективным способом доставки рыбной продукции», — уверен руководитель союза.

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