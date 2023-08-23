Лососеводов хотят обеспечить субсидиями

Минсельхоз и Росрыболовство совместно с финансовым блоком должны проработать вопрос о механизме поддержки создания предприятий по производству посадочного материала лососевых. Планируется, что это обеспечит независимость сектора от поставок из-за рубежа.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев дал поручения в сфере поддержки аквакультуры по итогам июльского заседания правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса (глава ведомства — зампред комиссии).

На федеральном уровне уже предусмотрено субсидирование затрат на создание заводов по выпуску кормов для аквакультурной отрасли. В дальнейшем аналогичная мера поддержки может появиться для производства посадочного материала, сообщает корреспондент Fishnews.

Минсельхозу, Минфину и Росрыболовству поручено проработать вопрос о компенсации прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов по производству лососевых видов рыб. О результатах в правительство должно быть доложено до 22 сентября.

Лососевые — важный объект рыбоводства. Цель новых возможных мер поддержки - сделать максимально независимым сектор аквакультуры в стране, рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

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