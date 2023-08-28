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Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Иван Радченко: Предприятия Сахалина и Курил стремятся максимально эффективно осваивать ресурсы

Среди перспективных объектов промысла для пользователей Сахалинской области — сардина-иваси и скумбрия, рассказал министр по рыболовству Иван Радченко.

Список объектов, которые добывают российские рыбаки, достаточно стабилен. Выбор здесь определяют наработанная промысловая практика и, конечно, спрос на рынке. В то же время ресурсная база, технологическое развитие и запросы потребителей открывают для предприятий новые возможности.

Какие перспективные направления осваивают рыбопромышленники Сахалинской области, в интервью Fishnews рассказал министр по рыболовству региона Иван Радченко.

Объекты промысла с хорошим потенциалом — дальневосточная сардина (иваси) и скумбрия, отметил глава областного ведомства.

«Еще несколько лет назад ученые заявили о возможностях для возрождения специализированного промысла этих рыб. Предприятия на Курильских островах подготовились к реализации таких прогнозов, — сообщил министр. — Есть мощности добывающего флота, создана береговая база. В том числе для эффективного использования сырья при береговых предприятиях организовано производство рыбной муки и рыбьего жира. Рекомендованный вылов этих объектов составляет сотни тысяч тонн. Флот наращивает объемы добычи сардины-иваси. Мы рассчитываем, что вылов будет увеличиваться».

В прошлом году были изменены ставки сбора за пользование водными биоресурсами. При этом предусмотрено право предприятий использовать вычеты по определенным основаниям.

«Возможно, необходимо рассмотреть возможность налоговых преференций по таким объектам, промысел которых не совсем рентабелен, но позволяет серьезно нарастить показатели вылова, — сардины-иваси и скумбрии. У предприятий есть запрос на такие льготы. Насколько я знаю, на уровне Росрыболовства такой вопрос прорабатывается. Отмечу, что это рыба, продукция из которой поставляется на внутрироссийский рынок», — заявил Иван Радченко.

Также наука обращала внимание на перспективность промысла сахалино-хоккайдской сельди. «Конечно, необходимо, чтобы добыча «народной» рыбы развивалась. Удалось добиться внесения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна важных для организации сельдевого промысла изменений: о них давно просили рыбаки», — подчеркнул министр.

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