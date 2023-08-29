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В Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края по-прежнему считают важным вернуться к вопросу о механизме установления начальной цены на предстоящих крабовых аукционах

Хабаровская ассоциация предлагает все же подумать над «крабовым» коэффициентом

В Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края по-прежнему считают важным вернуться к вопросу о механизме установления начальной цены на предстоящих крабовых аукционах.

Отраслевое объединение ранее обратилось в Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по поводу коэффициента, который закладывается в формулу для расчета стартовой цены лотов на крабовых торгах. Установленный показатель 0,6 в ассоциации назвали завышенным.

В Минсельхозе, отвечая на обращение рыбаков, сообщили, что такой коэффициент установлен по итогам согласительного совещания ведомств и с учетом замечаний Минфина. Министерство финансов пришло к выводу, что прежний коэффициент 0,25 привел к недопоступлению средств в федеральный бюджет.

В АПРОХК тем не менее считают, что к вопросу о коэффициенте еще нужно вернуться. Помимо задачи единовременного пополнения бюджета, также необходимо помнить о сохранении устойчивости отрасли, отметил президент ассоциации Сергей Рябченко.

В связи с этим, рассказал руководитель АПРОХК Fishnews, объединение все-таки будет настаивать на обсуждении вопроса начальной цены. Напомним, ассоциация предложила вынести эту тему на заседание профильного комитета Совета Федерации. При этом в АПРОХК считают важным пригласить к обсуждению представителей заинтересованных ведомств и рыбохозяйственных ассоциаций.

«Также по-прежнему актуален вопрос о том, сработают ли на практике предусмотренные законом меры по защите малого и среднего бизнеса в крабовом секторе, или это так и останется декларацией», — отметил Сергей Рябченко.

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