Минсельхоз объяснил выбор коэффициента для крабовых аукционов

Коэффициент, который планируется использовать на втором этапе торгов по крабовым квотам, был установлен по итогам согласительного совещания ведомств, чтобы «не допустить необоснованного недополучения федеральным бюджетом денежных средств», заявили в Министерстве сельского хозяйства.

Вопрос о формуле расчета начальной цены на предстоящих аукционах подняла Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Президент АПРОХК Сергей Рябченко обратился по этому поводу в профильный комитет Совета Федерации.

Если на первом этапе крабовых торгов для расчета стартовой цены лота закладывался коэффициент 0,25, то для второго этапа его повысили до 0,6. В ассоциации такой показатель назвали завышенным и предложили вернуться к обсуждению коэффициента, сообщает корреспондент Fishnews.

Замечания к проекту постановления о механизмах торгов были высказаны Минфином, сообщает в своем ответе на обращение отраслевого объединения профильный департамент Минсельхоза. Министерство финансов высказалось в том числе «в части необходимости увеличения размера коэффициента».

Снижение начальной цены аукциона должно было компенсировать затраты победителей на реализацию инвестпроекта. Вместе с тем, по мнению Минфина, компенсация более чем в шесть раз превысила фактическую проектную стоимость строительства судов-краболовов и привела к недопоступлению в 2019-2020 гг. денежных средств в федеральный бюджет, говорится в письме.

Сообщается, что для урегулирования разногласий было проведено совещание с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. И с учетом позиции Минфина, а также других ведомств было решено установить коэффициент 0,6, «который позволит уменьшить начальную цену предмета аукциона на приемлемую величину для обеспечения расходов пользователей по строительству объектов инвестиций, а также не допустит необоснованного недополучения федеральным бюджетом денежных средств».

Напомним, что новые аукционы по продаже долей квот вылова крабов с инвестиционными обязательствами планируется провести уже в этом году.

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