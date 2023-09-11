Как трансформировалось обсуждение темы инвестквот на ВЭФ

Все семь лет проведения Восточного экономического форума на сессиях, посвященных рыбной отрасли, традиционно рассматривалась тема «квот под инвестиции». В разные годы участники ВЭФ останавливались на разных ее аспектах.

Впервые Восточный экономический форум провели в 2015 г. Сессия, посвященная рыбной промышленности как одной из самых перспективных на Дальнем Востоке, также входила в деловую программу ВЭФ: власти и бизнес делились оценками инвестиционного потенциала отрасли. В то время уже обсуждалась идея инвестиционных квот, или, как их тогда называли, «квот господдержки», — под строительство флота на отечественных верфях, сообщает корреспондент Fishnews.

К проведению следующего форума, в 2016 г., введение квот на инвестиционные цели стало свершившимся фактом. К этому времени были внесены изменения в закон о рыболовстве, и привычную систему предоставления права на вылов пересмотрели.

Так что на ВЭФ тогда перешли к обсуждению, какими должны быть объекты инвестиций, строительство которых за счет промысловых квот поддержит государство. Затрагивалась на отраслевой сессии и тема, как изменения в законодательстве отразятся на небольших предприятиях, — точка в этом вопросе не поставлена до сих пор.

В 2017 г. к началу Восточного экономического форума по инвестиционным квотам уже вышли документы правительства, детально определившие, что и как должно распределяться. И на ВЭФ рыбопромышленники делились своим видением, как доработать эту подзаконную базу и сделать механизм инвестквот более гибким. В 2018 г. Росрыболовство озвучивало прогнозы, какой результат принесет программа.

Донастройка механизма инвестквот была в числе ключевых тем на отраслевой сессии ВЭФ и в 2019 г. К тому же в это время уже был объявлен первый крабовый аукцион с инвестиционными обязательствами, а ФАС предлагала распространить аукционные торги и на другие объекты промысла, и конечно, на форуме представители рыбной промышленности высказывались и по этим темам.

В 2020 г. в графике проведения форума сделали перерыв из-за пандемии. В 2021 г. Росрыболовство уже анонсировало второй этап программы инвестквот и аукционов, и на профильной сессии ВЭФ представители отрасли обсуждали ее параметры: сделать ли акцент на судах, когда выделять для освоения квоты победителями крабовых торгов и т.д.

В прошлом году основной темой сессии стали поставки на внутренний и внешние рынки, но и квоты под инвестиции участники встречи также не обошли. Особое внимание при этом было уделено проблемам строительства судов — задержкам выполнения заказов и вопросам обеспечения постройки в условиях санкций.

Сейчас закон о втором этапе уже принят, и совсем скоро ожидаются новые крабовые аукционы. Так что на профессиональных площадках, вероятно, в том или ином объеме будет подниматься вопросы второй волны.

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