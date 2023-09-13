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Сессия «Мировой океан: глобальные возможности для российского флота» прошла в рамках ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Российских рыбаков пригласили расширять географию

Возможности для российского рыболовства за пределами экономзоны РФ обсудили участники отраслевой сессии ВЭФ. Говорили о ресурсной базе и инфраструктуре для такой работы, но при этом обратились и к вопросам, актуальным для добычи в своей зоне.

У рыбаков есть возможности наращивать объемы добычи в российской экономзоне, например за счет освоения ресурсов сардины-иваси или растущих квот минтая в Беринговом море, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Но очень важно смотреть и на другие районы промысла — с таким посылом руководитель ведомства выступил на сессии ВЭФ «Мировой океан: глобальные возможности для российского флота».

В ближайшей перспективе за пределами исключительной экономзоны РФ можно дополнительно добывать до 1 млн тонн, оценил директор Всероссийского НИИ рыболовства и океанографии Кирилл Колончин.

Ряд компаний уже давно работают в зонах действиях международных соглашений. Так, традиционно российский флот трудится в районах Западной Африки: налажено сотрудничество с Марокко, Мавританией, напомнил Илья Шестаков.

Но необходимо, полагает он, изучать возможности и в Восточной Африке. Сейчас готовится перечень поручений по итогам саммита с африканскими коллегами. «Мы предлагаем туда внести поручение, чтобы осуществить две научно-исследовательские экспедиции в Восточную Африку, в Западную Африку, чтобы мы понимали, какой ресурс там есть», — рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству.

Широкие ресурсные возможности существуют для промысла в водах Мавритании, обратился к российским коллегам гендиректор Института океанографических исследований и рыболовства Мохамед Эль Хафед Эдживен. Сам научный центр работает благодаря российско-мавританскому сотрудничеству, отметил он.

Оценивает бизнес и возможности промысла криля в Антарктике. Были планы построить судно для такой работы, однако нынешние санкционные условия вносят свои коррективы, рассказал полномочный представитель директора по Северо-Западу группы «Норебо» Валерий Цуканов. Тем не менее холдинг не отказывается от идеи попробовать свои силы в Антарктике. Возможно, туда отправится судно, которое сейчас работают в юго-восточной части Тихого океана, сообщил представитель «Норебо».

Если Россия хочет развивать промысел за пределами своей исключительной экономзоны, то тут нужно создавать флот, рассчитанный на такую работу, заявил он. «Норебо» сейчас активно строит флот под инвестиционные квоты. Но это все-таки программа, рассчитанная на суда для российской ИЭЗ, отметил Валерий Цуканов.

Советские рыбаки работали в самых разных районах, однако тогда был организован экспедиционный промысел, на это направлялось много усилий. Ресурсные возможности океана разнообразны, но для расширения географии лова нужен серьезный подход: усилиями одной компании и несколькими судами тут не справиться, прокомментировал президент группы компаний «Антей» Иван Михнов.

Конечно, в таком вопросе нужна поддержка государства, акцентировал Валерий Цуканов. Если планы по промыслу криля будут реализованы, то нужна будет сертификация продукции. Между тем до сих пор не решен вопрос с актуализацией норм мышьяка. «Мы до сих пор не можем сделать так, чтобы краб, креветка спокойно продавались и российский потребитель его приобретал», — напомнил о болевой точке представитель «Норебо».

Сессия была посвящена расширению географии российского промысла, тем не менее участники все равно обращались к темам, важным для работы в основных районах добычи, сообщает корреспондент Fishnews.

Для краболовов Северного бассейна, после того как стали вводиться санкционные ограничения, встал вопрос поиска новых рынков. Для «Антея» сейчас важнейший процесс — налаживание доставки живого краба Баренцева моря, рассказал Иван Михнов.

Краб, кстати, при нынешних вводных мог бы активнее идти и на внутренний рынок, однако тут встает проблема культуры потребления, отметил руководитель холдинга. «Сегодня идеальная ситуация, при которой Россия могла бы есть очень дешевого, нормального краба. Но, к сожалению, культуры потребления нет», — сказал он.

Если посмотреть на ту же культуру потребления охлажденной рыбы, то и такие традиции появились в нашей стране не так давно, да и то не везде, обратил внимание Иван Михнов.

Оптимистичнее на ситуацию с потреблением предложили смотреть в Россельхозбанке. Такой же путь по развитию отечественный рынок уже прошел с курицей и свининой, провела аналогию первый зампред правления РСХБ Ирина Жачкина. Тоже не было практики продажи охлажденного мяса и разных видов разделки, но теперь предложение по белому и красному мясу (причем в разных регионах) стало несравнимо шире. Те же изменения идут и по рыбе.

Рыболовство в экономзонах других государств и конвенционных районах — зона международного взаимодействия. Так что на сессии ожидаемо был затронут вопрос: чего ожидать в нынешней обстановке. Очень важно сохранять возможности для российского присутствия в традиционных районах промысла, подчеркнули представители бизнеса.

Работа по отстаиванию позиции в двухсторонних и многосторонних комиссиях будет продолжена, пообещали в Росрыболовстве и ВНИРО.

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Fishnews

  • Сессия «Мировой океан: глобальные возможности для российского флота» прошла в рамках ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»
  • Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»
  • Генеральный директор Мавританского института океанографических исследований и рыболовства Мохамед Эль Хафед ЭДЖИВЕН выступил онлайн. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»
  • Полномочный представитель директора по Северо-Западу группы компаний «Норебо» Валерий ЦУКАНОВ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»
  • Президент группы компаний «Антей» Иван МИХНОВ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»
  • Член правления, первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина ЖАЧКИНА. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»
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