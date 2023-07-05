Вопрос с историей: бизнес высказался по проблеме мышьяка

Разобраться с нормативом содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах до сих пор не удалось, хотя это вопрос поставок на внутренний рынок дополнительных объемов продукции. Проблему с более чем 10-летней историей представители бизнес-сообщества обсудили на конференции Fishnews.

Более двух лет проблематикой нормирования мышьяка в рыбе и морепродуктах занимается межведомственная рабочая группа при Росрыболовстве. Ее создание стало позитивным сигналом: предполагалось, что за одним столом представители разных структур подберут общие подходы к регулированию. Решение вопроса вроде как двигалось вперед, рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. По инициативе рабочей группы и крупнейших отраслевых ассоциаций было организовано проведение исследований Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения — подведомственным учреждением Роспотребнадзора.

Специалистам был представлен большой массив данных от Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). «Результаты этого исследования показали, что действительно нет никаких существенных рисков для благополучия и здоровья населения в случае перехода на иное нормирование мышьяка — в виде оценки неорганической формы, — отметил руководитель Рыбного союза. — После этого мы ожидали пакет документов, который должен был поступить в Минэкономразвития и дальше как позиция РФ выноситься на площадку ЕЭК. К сожалению, этого не произошло».

Пересмотр норм, которые и в отраслевом сообществе, и в Росрыболовстве называют устаревшими, застопорился. В Роспотребнадзоре, несмотря на исследования своего «подведа», изменения не поддержали, обратили внимание в объединении.

На доводы, приведенные Роспотребнадзором, у представителей рыбной промышленности есть свои контраргументы. «Мы разобрали все четыре приведенных довода и дали на них, на наш взгляд, вполне аргументированные ответы», — рассказал Александр Панин.

В союзе уверены, что нужен дифференцированный подход и должна быть установлена норма содержания неорганического мышьяка, токсичность которого общепризнанна. «Текущий показатель не отражает реальную картину», — полагает председатель объединения. Сейчас норматив установлен по общему мышьяку, без разделения на органический и неорганический.

Потери рыбного рынка от неактуализированной нормы оцениваются в 160 тыс. тонн продукции. С требованиями в сфере технического регулирования важно наконец разобраться, если у страны действительно есть интерес к развитию глубоководных промыслов, обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он напомнил о примере глубоководных крабов: при действующем нормативе реализовывать продукцию из них на внутреннем рынке нельзя — это давняя проблема, но теперь к ней добавились еще и сложности с работой на экспортном направлении из-за санкций.

Компания «Восток-1» — пионер глубоководных промыслов на Дальнем Востоке — занимается проблемой нормирования мышьяка уже почти два десятка лет. С тех пор тема обсуждалась на самых разных площадках. Как минимум дважды по ней давали поручения курирующие отрасль вице-премьеры, напомнил член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня.

«В начале 2000-х мы начали осваивать глубоководный промысел крабов, попытались ввезти новую продукцию на российский рынок и в этот же момент столкнулись с тем, что было выявлено превышение норм по мышьяку. Притом что за границей никаких проблем с продукцией не было», — рассказал генеральный директор РК «Восток-1» Александр Сайфулин.

«Весь мир ест нашу рыбу, крабов», — поддержал дальневосточного коллегу председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

В отраслевом сообществе призывают в том числе учитывать международный опыт: во многих странах с развитым потреблением рыбы и морепродуктов содержание мышьяка не нормируется. Получается, что российский потребитель лишается возможности получить эти продукты.

Проблема нормирования мышьяка актуальна для разных регионов, разных рыбохозяйственных бассейнов. Ее поднимают добывающие предприятия, переработчики, отметил председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

Роспотребнадзор ссылается на необходимость проведения дополнительных исследований, но к тому, чтобы организовать такие работы на практике, интереса почему-то не проявляет, отметили участники конференции. Между тем решение вопрос обеспечило бы увеличение поставок продукции на российский рынок. Это вполне соответствует повышению нормы потребления рыбной продукции до 28 кг — такую корректировку в прошлом году предусмотрел Минздрав, напомнил Александр Панин.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока совместно с Рыбным союзом подготовил и направил обращения по проблеме первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Дмитрию Григоренко, рассказал Георгий Мартынов. Отраслевые объединения предложили провести согласительные совещания по нормированию мышьяка на площадке правительства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews