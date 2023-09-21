Илья Шестаков: Отрасль прошла через значительную трансформацию

За последние годы рыбная отрасль получила четкие ориентиры для развития, а многие компании стали больше смотреть не только на прибыли, но и на социальный аспект, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Рыбная отрасль, как одна из ключевых на Дальнем Востоке, занимает важное место в программе Восточного экономического форума. Для переговоров и подписания соглашений на ВЭФ традиционно работает «Русский рыбный дом». В этом году здесь можно было увидеть макеты современных промысловых судов, построенных компаниями, а в ресторанной зоне гостей ждали интересные блюда из дальневосточной рыбы и морепродуктов.

Перспективы отрасли обсуждались на профильных сессиях: говорили о программе квот под инвестиции, обеспечении рыбной продукцией внутреннего рынка и возможностях промысла за пределами российской экономзоны.

Уже в 2015 г. на первом ВЭФ руководство Росрыболовства заявляло о необходимости повышения отдачи от рыбного хозяйства. За это время, считает глава ведомства Илья Шестаков, отрасль получила четкие ориентиры для развития. «И она изменилась. Изменились сами компании. Многие из них стали, в моем понимании, более экономически эффективно работать и больше смотреть не только на прибыли, но и на социальную составляющую», — подчеркнул руководитель федерального агентства в интервью Fishnews.

Необходимо отметить инвестиции, которые сейчас идут в отрасль: по программе инвестиционных квот и крабовых аукционов, считает Илья Шестаков.

«За те годы, что проводится Восточный экономический форум, произошла значительная трансформация рыбохозяйственного комплекса, за которую всем нам не стыдно. Позитивное развитие», — добавил он.

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