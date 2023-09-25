Владимир Солодов: Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Турбулентность рыночной ситуации в последние годы очень хорошо показала, насколько важно развивать потребление рыбной продукции внутри страны, считает губернатор Камчатки Владимир Солодов.

На совещании у президента в августе глава Камчатского края предложил разработать и реализовывать комплексную госпрограмму по стимулированию потребления рыбопродукции. Действовать необходимо через поддержку переработки, развитие культуры потребления, инструмент госзакупок, обозначил Владимир Солодов общие направления на сессии ВЭФ.

«Мы научились достаточно эффективно вести промысел, выдерживать баланс между добычей ресурсов и их сохранением для будущих поколений, активно ведется работа по борьбе с браконьерством, и здесь достигнуты хорошие результаты. Серьезно повышается глубина переработки водных биоресурсов. Но остается проблема в том, что у нас очень маленький рынок сбыта в стране», — отметил губернатор в интервью Fishnews.

Необходимо работать над решением этой проблемы, уверен глава региона. «По экспертным оценкам, мы можем увеличить потребление рыбы внутри страны в два-три раза», — рассказал он.

Для этого, в частности, нужно зафиксировать, что при государственных закупках не должна приобретаться импортная рыба, если есть российские аналоги, считает Владимир Солодов.

«Ведь сейчас в детские сады, школы, больницы закупается не всегда полезная, выращенная в искусственных условиях рыба из зарубежных стран. В то время как производимые у нас в стране минтай, горбуша в основном экспортировались. Считаю, что эту ситуацию нужно поменять. И это в интересах рыбаков. Потому что мы очень хорошо за последние годы почувствовали, насколько это турбулентный рынок и насколько резкие флуктуации могут на нем быть. Развитие внутреннего рынка нужно обеспечить для стабильного функционирования самой отрасли», — заявил губернатор.

Также такая работа внесет вклад в обеспечение здоровья россиян, подчеркнул он.

«Если говорить про механизмы, то, я считаю, очень важно на долгосрочной основе вкладываться в формирование культуры потребления. Главное — начинать с детей, молодежи, поэтому организация питания в школе может иметь огромное значение», — обратил внимание глава Камчатского края.

Необходимо работать и над более широким присутствием блюд из российской рыбы и в сегменте HoReCa, полагает он.

Для продвижения также можно задействовать фестивали — сейчас такие праздники уже проводятся в ряде регионов. Важны маркетинговые мероприятия, направленные на донесение корректной информации о том, насколько важно потреблять рыбу, какой эффект это дает и что рыба бывает разная, нужно внимательно подходить к выбору, отметил Владимир Солодов.

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