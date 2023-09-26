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Директор компании «Тройка» Юлия БЕЛИКОВА

Юлия Беликова: Приморский лосось — особенный

О специфике «красной» путины в Приморье, жизни на севере края и роли в ней рыбной отрасли Fishnews рассказала директор компании «Тройка» Юлия Беликова.

«Тройке» более 30 лет, работает она на севере Приморского края, в Тернейском районе. Компания располагается в селе Перетычиха, а береговой завод находится в 7 км от офиса, в селе Единка. Это глухие места, добраться туда, пожалуй, даже сложнее, чем на Камчатку, отмечает Юлия Беликова.

«Работать в труднодоступном районе — тот еще вызов. Одна из основных сложностей — транспортировка грузов. Если нет большого объема, транспортное судно не заказать, поэтому справляемся с помощью доставки автомобильным транспортом, это тоже очень непросто: желающих ехать по бездорожью практически нет. А ведь надо и осуществлять снабжение, и вывозить рыбную продукцию», — обращает внимание директор компании в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Сейчас «Тройка» в основном ловит горбушу, еще из лососевых — кету и симу. Горбушовая путина в Приморском крае обычно начинается в начале июня и завершается в июле. В этом году, например, промысел горбуши и симы в Тернейском районе был открыт с 5 июня по 5 августа.

Раньше промысловый сезон у компании был раз в два года. «Четный» год в Приморье традиционно считался рыбным (горбушовым), «нечетный» — нерыбным: предприятие полностью бездействовало, завод простаивал. В 2021 г. специалисты впервые поддержали открытие промысла горбуши в «нечетный» год.

«Нам дали небольшие объемы — мы их освоили. Важно было попробовать такой график работы, хотя себестоимость организации промысла была высокой: нужно было завезти людей, открыть завод, снабдить производство всем необходимым. Но для нас хорошо, когда предприятие действует ежегодно: только представьте, что происходит с оборудованием, если давать нагрузку раз в два года? Все начинает «сыпаться», — подчеркивает Юлия Беликова.

С точки зрения найма работников — ситуация аналогичная. На каждый сезон сложно найти специалистов, что уж говорить о работе раз в два года — это еще труднее, констатирует собеседница Fishnews.

Так что для «Тройки» переход на ежегодный промысел — позитивное событие. В 2023 г. в компании тоже ожидали небольшие объемы для вылова. Исходя из этого, готовились к сезону, закупали снабжение, набирали людей. Но в итоге рыбы пришло больше — это стало вызовом.

«Когда рыбы подходит больше ожидаемого — сложно. Но думаю, в нынешнюю горбушовую путину мы с задачей справились. Береговой завод показал свою продуктивность, получилось оперативно перестроить работу с учетом повышенной нагрузки», — рассказывает Юлия Беликова.

Она добавила, что несколько лет назад компании стали выделять для освоения объемы кеты — в «нечетные» годы это тоже подспорье для предприятия. В нынешнем году кетовая путина стартовала с 15 августа.

С 2021 г. при организации промысла лососей в Приморском крае стала использоваться «олимпийская система», которая успешно применяется и в других регионах. Долгое время объемы выделялись на участки.

«Перераспределять лимиты между участками мы не могли — это было очень неудобно и ограничивало возможности для эффективного промысла. Теперь эта проблема решена», — отмечает директор компании.

Говоря о самой рыбе, она подчеркивает, что приморскую горбушу отличают особый вкус, сочность. Вес отдельных особей может доходить до 5 кг.

«Это уникальнейшее стадо, за нашим лососем буквально охотятся переработчики, — обращает внимание Юлия Беликова. — Они активно покупают неразделанную рыбу, она хранится прекрасно, с нее мало отходов и хороший выход — получается вкусный продукт, который быстро раскупают конечные потребители. Все, кто когда-либо пробовал приморскую горбушу, работал с ней, очень ценят ее».

«Тройка» всегда первой поставляем горбушу на рынки Владивостока, так как раньше всех приступает к ее промыслу. В последнее время вся продукция идет на внутренний рынок, замечает директор компании.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Директор компании «Тройка» Юлия БЕЛИКОВА
  • Лососевая путина играет особую роль в жизни северных районов Приморского края
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