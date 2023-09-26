Рыбаки Приморского края в этом году поймали более 1,5 тыс. тонн горбуши — показатель в разы превзошел первоначальный прогноз. Предприятия, добывающие красную рыбу в регионе, специализируются на этом промысле уже много лет. О специфике лососевой путины «по-приморски», жизни на севере края и роли в ней рыбной отрасли в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказала директор компании «Тройка» Юлия Беликова .

— Приморский край по уловам лососей выглядит гораздо скромнее, нежели другие регионы Дальнего Востока. Однако «красная» путина — все равно важная составляющая рыбохозяйственного комплекса Приморья: это и предприятия, и рабочие места, и продукция для местного рынка. Юлия Викторовна, расскажите, пожалуйста, как построена работа на промысле лосося: когда и какие объекты осваиваете?

— Хочется начать с рассказа о компании «Тройка» в целом. Нашему предприятию более 30 лет. В Едином государственном реестре юридических лиц стоит более поздняя дата, однако архив подтверждает давнюю историю.

Работаем мы на севере Приморского края, в Тернейском районе. Компания располагается в селе Перетычиха, а береговой завод находится в 7 км от офиса, в селе Единка. Это глухие места. Добраться к нам, пожалуй, даже сложнее, чем на Камчатку.

Компанию основал мой отец — Виктор Николаевич Каханов. Когда распался Советский Союз, рухнула система госпромхозов, и встал вопрос, как быть дальше, отец взял ситуацию в свои руки, возглавил рыбаков и охотников (по духу он был предпринимателем) и стал заниматься промыслом, организовав свое дело.

В 18 лет я присоединилась к отцу, стала помогать ему в бизнесе. Изучала производство изнутри и постепенно заняла руководящую должность. В 2020 году в качестве признания отцом моих заслуг я получила 30-процентную долю в компании, стала директором и стараюсь следовать тем принципам, которые заложил мой отец.

Работать в труднодоступном районе — тот еще вызов. Одна из основных сложностей — транспортировка грузов. Если нет большого объема, транспортное судно не заказать, поэтому справляемся с помощью доставки автомобильным транспортом, это тоже очень непросто: желающих ехать по бездорожью практически нет. А ведь надо и осуществлять снабжение, и вывозить рыбную продукцию. Так что работаем в непростых условиях.

Изначально список объектов, добычей которых мы занимались, был более широким. Сейчас в основном ловим горбушу, еще из лососевых — кету и симу. Предприятие прошло через самые разные процессы перераспределения доступа к ресурсу. Помню, когда я только стала вникать в бизнес, отец рассказывал, что одно время в нашем районе промысла было порядка 140 компаний. А теперь остались практически только мы и «Акватехнологии».

Горбушовая путина обычно в Приморском крае открывается в начале июня и завершается в июле. Конкретные сроки ежегодно устанавливает региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. В этом году, например, промысел горбуши и симы в Тернейском районе был открыт с 5 июня по 5 августа.

— А каким образом организуется промысел с учетом «четных» и «нечетных» лет?

— Раньше промысловый сезон у нашей компании был раз в два года. «Четный» год в Приморье традиционно считался рыбным (горбушовым), «нечетный» — нерыбным: предприятие полностью бездействовало, завод простаивал. В 2021 году специалисты впервые поддержали открытие промысла горбуши в «нечетный» год. Нам дали небольшие объемы — мы их освоили. Важно было попробовать такой график работы, хотя себестоимость организации промысла была высокой: нужно было завезти людей, открыть завод, снабдить производство всем необходимым. Но для нас хорошо, когда предприятие действует ежегодно: только представьте, что происходит с оборудованием, если давать нагрузку раз в два года? Все начинает «сыпаться».

С точки зрения найма работников, ситуация аналогичная. На каждый сезон сложно найти специалистов, что уж говорить о работе раз в два года — это еще труднее.

Так что для нас переход на ежегодный промысел — позитивное событие. В 2023 году мы тоже ожидали небольшие объемы для вылова. Исходя из этого, готовились к сезону, закупали снабжение, набирали людей. Но в итоге рыбы пришло больше — это был вызов для нас. Так же, как и в прошлом году, когда была обратная картина: общий прогноз по региону составлял 2 тыс. тонн, а поймали около 900 тонн. То есть вложили много сил и средств в подготовку промысла, приобрели новое оборудование, приготовились к мощной рыбалке, а в итоге подходы лосося оказались гораздо скромнее. Промысел — дело непредсказуемое.

Когда рыбы подходит больше ожидаемого — сложно. Но думаю, в нынешнюю горбушовую путину мы с задачей справились. Береговой завод показал свою продуктивность, получилось оперативно перестроить работу с учетом повышенной нагрузки.

В успешном освоении нежданных уловов свою роль сыграли крепкие партнерские связи с РК «Приморец»: очень дорожим нашими коллегами, ценим их, ведь когда нам нужна помощь, они стараются нам ее оказать, оперативно выставляют суда на приемку улова. Хотим выразить им искреннюю благодарность за долгосрочное партнерство и за поддержку.

Если вернуться к теме «нечетных» и «четных» годов, то наука говорит о возможной смене циклов. Отмечу, что несколько лет назад нам также стали выделять для освоения объемы кеты. В «нечетные» годы это тоже подспорье для предприятия. В нынешнем году кетовая путина стартовала с 15 августа.

Хотелось бы также остановиться на добыче симы. В прошлом году ее пришло гораздо больше ожидаемого. В этом году прогнозировали большой объем, а рыбы либо подошло меньше, либо она прошла раньше — в общем, ситуация непредсказуемая.

— Каким образом в Приморском крае регулируется промысел лосося? Задаю этот вопрос не просто так — в других регионах Дальнего Востока часто интересуются, как построена система у соседей.

— Весной на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета для Приморского края, как и для других регионов, согласовывается стратегия организации лососевого промысла. Затем, ближе уже к началу путины, собирается краевая комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб: устанавливает сроки, объемы для освоения — их мы и стремимся выбрать и ежедневно отчитываемся об уловах. Ученые наблюдают за подходами рыбы, и при необходимости обосновывается увеличение возможного вылова. Хотелось бы поблагодарить специалистов за активные и быстрые «добавки».

С 2021 года при организации промысла лососей в Приморском крае стала использоваться «олимпийская система», которая успешно применяется и в других регионах. Долгое время объемы выделялись на участки. Перераспределять лимиты между участками мы не могли — это было очень неудобно и ограничивало возможности для эффективного промысла. Теперь эта проблема решена.

Что касается самой рыбы, которую мы добываем, то стоит отметить, что приморскую горбушу отличают особый вкус, сочность. Вес отдельных особей может доходить до 5 кг. Это уникальнейшее стадо, за нашим лососем буквально охотятся переработчики. Они активно покупают неразделанную рыбу, она хранится прекрасно, с нее мало отходов и хороший выход — получается вкусный продукт, который быстро раскупают конечные потребители. Все, кто когда-либо пробовал приморскую горбушу, работал с ней, очень ценят ее.

Мы всегда первыми поставляем горбушу на рынки Владивостока, так как раньше всех приступаем к ее промыслу. В последнее время вся продукция идет на внутренний рынок.

Наша рыба востребована переработчиками, налажены связи и с торговыми сетями. Ежегодно предприятие также участвует в программе по повышению доступности рыбы для жителей края. Понятно, что добываемые нами объемы небольшие, но мы стараемся вносить свой вклад в «рыбную» корзину приморцев. Порой, кстати, приходится сталкиваться и с не самыми позитивными оценками такой работы: почему не поставили больше или почему там рыба продается, а здесь нет. Так что это задача непростая — реализовывать доступную рыбу, ведь и своих точек для продажи у нас нет, мы — производители, и у нас нет возможностей заниматься розничной торговлей и даже мелкоопотовой.

— Браконьеры сильно досаждают?

— Очень. Поэтому мы стремимся всячески бороться с незаконным промыслом, содействовать рыбоохране. Очень важно, чтобы на территории действовали межведомственные группы по защите водных биоресурсов, включающие представителей рыбоохраны, Росгвардии, автоинспекции и других компетентных структур.

— В этом году принят федеральный закон о новых принципах закрепления рыболовных участков, в том числе для добычи лосося. Что вы думаете об этих изменениях?

— Это значимый закон для предприятий, работающих на промысле анадромных видов рыб. Очень важно, что у таких пользователей появилось право получить участок для добычи на новый срок без торгов. Представим: компания добросовестно выполняла свои обязанности, работала, развивала береговой завод. И тут участок отправляется на аукцион, заходит игрок с более мощным финансовым ресурсом и побеждает на торгах. Как быть уже работавшему пользователю? Что ему делать с заводом? Продать производство за бесценок или стать подрядчиком за копейки? Как быть с накопленным опытом, отлаженной системой работы?

Поэтому перезакрепление без торгов — очень мудрое и справедливое решение. Отобрать участок — это очень легко, но смогут ли новые пользователи организовать промысел, особенно в отдаленных местах? Нового игрока могут привлечь объемы рыбы, но, когда сталкиваешься с организационными особенностями, оказывается, что не столь уж это и значительные доходы.

Мы также следуем принципам добросовестной работы на участках. Развиваем производство, постоянно модернизируем завод, расширяем мощности. Стремимся, конечно, чтобы работало местное население, хотят тут свои сложности. В районе нашего промысла три села, но молодежи практически не осталось, а многие из тех, кто живет там, вообще не хотят работать. Поэтому вовлекаем тех, кого можем, приходится привозить людей и из других населенных пунктов.

Предприятие также несет социальную нагрузку. Чистим дороги, грейдируем их. Отец всегда был не просто руководителем компании — он был хозяйственником, к нему обращались за разной помощью, и он всегда откликался. Мы стараемся этой практики придерживаться.

Хотелось бы, конечно, чтобы села развивались. Мы — сезонное предприятие, а с постоянной занятостью у людей в этих местах сложно. Местные жители занимались охотой, но и здесь возможностей для заработка становится все меньше и меньше. Поэтому мы ищем возможности обеспечить работу и в зимнее время, пытаемся осваивать новые объекты (например асцидии) и ищем для них рынки сбыта.

Я уже начинала говорить о слабой транспортной доступности территорий, на которых мы работаем. Сложно не только перевозить грузы — сложно добираться людям.

Раньше транспортное сообщение по воздуху было организовано лучше. Регулярно летали самолеты Ан-2, DHC-6, были вертолетные перевозки. Теперь количество рейсов самолетов сократилось, Ан-2 до нашего села не летают — добраться можно только по бездорожью на «Урале».

Если бы удалось решить вопрос с транспортной доступностью, думаю, люди охотнее бы сюда приезжали. Здесь хорошая экология, чисто, спокойно. Нам тогда тоже было бы легче развивать предприятие, набирать людей на постоянную работу. Нашли бы, как задействовать их в межсезонье. Когда мы привозим работников из других населенных пунктов, некоторым здесь нравится, они готовы остаться, но смущают проблемы с тем, как выезжать из села, вопросы медицинского обслуживания.

— Недавно были пересмотрены ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Причиной повышения было названо то, что они давно не индексировались и не учитывают реальную рыночную ситуацию. Каким образом эти изменения отражаются на вашем предприятии?

— С одной стороны, понятно, что стране необходимо увеличивать поступления в казну. Но с другой стороны, для маленьких предприятий с небольшим валовым доходом, которым еще нужно инвестировать в развитие, нагрузка при повышении ставок получается серьезная.

Предусмотрена возможность применения пониженной ставки сбора для градо- и поселкообразущих предприятий. Мы фактически именно такую функцию много лет и выполняем, но юридически у нас такого статуса нет. Поэтому сейчас для нас ставка полная, а это очень дорого. Всегда вкладывались в район, но это не фиксировалось. Сейчас будем стараться, чтобы такая фиксация была.

— Вы создали сервис для рыбопромышленных компаний — своего рода «маркетплейс складских услуг и рыбопродукции». Что подтолкнуло попробовать такой проект?

— Помимо непосредственно руководства компанией, мне также интересно заниматься общественной деятельностью. Я состою в «Деловой России», участвую в мероприятиях Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, в профессиональных выставках, конгрессах, совещаниях — и по рыбной отрасли, и по вопросам бизнеса в целом. Не раз присутствовала и на заседаниях штаба лососевой путины. Традиционно перед началом сезона обсуждалась проблема: «Рыбы ожидается много, хранить ее негде, будет нехватка холодильников, транспортный флот не сможет быстро разгружаться и будет простаивать. Что делать?» Стали строиться новые холодильники. Однако трудности не исчезли. Мы, как и все остальные рыбопромышленные компании, сталкиваемся с тем, что не всегда легко выяснить, где есть свободные площадки для хранения, с какими условиями. Поиск места хранения занимает много сил и средств. Продажа и покупка рыбы тоже не всем легко дается.

Мы искали, как решать эти задачи, и в один момент ответ был найден: создать сервис, который позволил бы устранить нехватку информации и за счет этого помочь избежать коллапса при пиковых подходах рыбы. Так родилась идея создать FishPlace.ru. Этот сервис можно сравнить с системой бронирования отелей. Человек заходит на сайт, указывает в поисковике интересующий его регион, объем рыбы, который нужно разместить на хранение, дату размещения. И получает список складов, к услугам которых может обратиться. Это с одной стороны.

С другой стороны, наш сервис решает задачу продажи и поиска рыбной продукции. Ко мне очень часто обращаются предприниматели из западной части страны с таким вопросом: где гарантированно приобрести качественную дальневосточную рыбу. Наша площадка как раз позволяет получить такую информацию. Мы при этом не являемся агентами, FishPlace.ru — это площадка, объединяющая тех, кто продает и покупает продукцию. Мы помогаем продавцам и покупателям найти друг друга, причем без цепочки лишних посредников и риска столкнуться с недобросовестными участниками рынка. Рыбу можно продавать с любого склада в любом регионе в онлайн-режиме, просто поставив галочку и указав объем, который продается. Такая вот интересная возможность.

Fishplace.ru

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2023 г.

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