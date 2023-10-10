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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Авторская колонка Германа Зверева «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Одним из первых пунктов плана мероприятий по популяризации рыбопродукции в стране должно стать возвращение в госпрограмму развития отрасли показателя среднедушевого потребления рыбы, убежден президент ВАРПЭ Герман Зверев. Об этом он размышляет в своей авторской колонке.

Владимир Путин поручил разработать дорожную карту по повышению потребления российской рыбопродукции на внутреннем рынке. Такая задача поставлена правительству, сообщает корреспондент Fishnews.

«Глава государства счел необходимым внедрить в стране комплексную программу развития внутреннего рынка», — прокомментировал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Он считает, что одним из первых пунктов дорожной карты должно стать возвращение в отраслевую госпрограмму показателя среднедушевого потребления рыбопродукции. Ранее этот ориентир из документа исключили.

Нынешняя система поставок рыбной продукции на внутренний и внешний рынки сформировалась в конце нулевых годов. В своей колонке руководитель ВАРПЭ характеризует ее основные черты. Ригидность внутреннего спроса и его критическая зависимость исключительно от ценового предложения (когда главным фактором спроса на рыбопродукцию все это время являлись располагаемые доходы населения и цена), архаичность рыбной логистики.

Эта система неизбежно начала бы разрушаться в ближайшие три-пять лет, считает глава ассоциации. И экономические потрясения 2020-2023 гг. — с пандемией и санкциями — только ускорили бы этот процесс, отметил он.

Именно сейчас точность и своевременность сигналов, которые дают рынку регуляторы, приобретает критическое значение, уверен Герман Зверев. Одним из таких сигналов до недавнего времени являлся целевой показатель среднедушевого потребления рыбопродукции. Это практика всех крупных рыболовных держав.

Так, правительство Японии включило в долгосрочные приоритеты развития отрасли цель по увеличению потребления рыбопродукции. Программу популяризации рыбы и морепродуктов реализуют в партнерстве с производителями, СМИ и бюджетными организациями, учитывая изменения в потребительских предпочтениях. В 2021-2023 гг. на эти цели правительство Японии выделило не менее 17,6 млн долларов. В 2024 г. планируется направить около 7,3 млн долларов.

Реализация проектов популяризации рыбной продукции в Канаде в основном финансируется за счет Канадского фонда возможностей для рыбы и морепродуктов с объемом денежных средств в размере 31,44 млн долларов.

В Индии широко распространена государственная инвестиционная программа Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, в рамках которой по направлению маркетинга и популяризация рыбной продукции было выделено около 851 тыс. долларов.

Исключение из Стратегии развития АПК и рыбохозяйственного комплекса показателя среднедушевого потребления рыбопродукции не позволит наладить у нас в стране аналогичную систему частно-государственного партнерства для масштабной и долгосрочной программы популяризации рыбной продукции, обратил внимание президент ассоциации. Такой ориентир нужно вернуть, подчеркнул он.

«Повышение потребления рыбы во многих странах считается залогом здоровья нации. Очень важно, что правительство России предложит конкретные меры для решения этой задачи», — заявил Герман Зверев.

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