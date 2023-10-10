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АДМ запустила масштабную программу популяризации минтая на внутреннем рынке

Минтай станет киногероем

На Камчатке снимают авторский фильм о главном промысловом ресурсе России — минтае. Проект является частью программы продвижения рыбопродукции на внутреннем рынке, которую реализует Ассоциация добытчиков минтая.

Кино снимает популярный кулинарный блогер Василий Емельяненко. Работы ведутся при поддержке правительства Камчатского края и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Она взяла на себя часть расходов на съемку, постпродакшен и распространение фильма.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ, блогер готовит блюда из минтая в разных локациях Камчатки и при этом показывает, как добывается, перерабатывается эта рыба в море и на берегу, рассказывает о людях, которые там работают.

Планируется, что одним из самых ярких эпизодов станет выход съемочной группы в открытое море на промысел минтая на траулере «Василий Каплюк».

«Фильм общим хронометражем до 30 минут выйдет на авторском канале Василия Емельяненко, который является амбассадором бренда «Дальневосточный минтай». Фильм станет частью программы продвижения главного промыслового ресурса страны, которую АДМ запустила в сентябре. Наша цель за три года — почти вдвое увеличить потребление минтая в стране: с 183 тыс. тонн в 2022 году до 350 тыс. тонн в 2025-м. Мы хотим, чтобы отечественный потребитель заново открыл для себя дальневосточный минтай. За счет доступной цены и многочисленных вариантов приготовления у минтая, узнаваемость которого в России уступает лишь сельди, большие перспективы на внутреннем рынке», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, все мировые рыболовные державы вкладывают значительные средства в продвижение рыбопродукции на внутреннем рынке. Финансирование этих проектов осуществляется в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

«Россия к такой модели пока не пришла, во многом из-за этого в нашей стране до сентября не было ни одной комплексной программы по продвижению и популяризации рыбы среди населения. Сейчас финансирование программы продвижения минтая полностью легло на плечи бизнеса. Рассчитываем, что этот проект ляжет в основу аналогичных проектов по продвижению рыбы в стране. Тем более эта тема на контроле у главы государства. Так, на прошлой неделе были опубликованы поручения президента Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, среди которых разработка дорожной карты по продвижению рыбы внутри страны», — напомнил Герман Зверев.

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