Артем Шевченко: В любом периоде нужно видеть возможности

Низкие результаты лососевой путины 2022 г. и другие проблемы обеспечили непростой период не только рыбопромышленникам, но и производителям перерабатывающего оборудования. Однако «Дальрыбтехцентр» за это время реализовал ряд интересных проектов и теперь готов успешно развиваться дальше, отмечает гендиректор компании Артем Шевченко.

В этом году он приехална Камчатку, когда «красная» путина стартовала на западном побережье. Хорошие уловы увидели практически сразу, в итоге прогнозы сбылись: рыбы было много.

«В прошлом году объемы были не такие большие, к тому же сверху давили различные внешнеэкономические проблемы, поэтому некоторые проекты действительно пришлось заморозить», — подчеркнул Артем Шевченко в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Сейчас же, по его словам, уловы богатые, настроение у рыбаков рабочее. «У меня есть предчувствие, что очень скоро мы вновь возьмемся за большие заказы, — поделился генеральный директор «Дальрыбтехцентра». — Предприятия пропустили год, а нынешние результаты позволят им вложиться в модернизацию производства. Интерес в этом направлении есть, предварительные разговоры с заказчиками уже ведутся».

Главными объектами внимания в камчатской командировке стали проекты, которые компания сдала в прошлом году. Было интересно посмотреть, как оборудование справится с большими объемами.

Путина — всегда очень активное время. «Мы уже знаем, что после Дня рыбака и примерно до середины августа количество работы увеличивается. Когда заводы начинают принимать первые партии рыбы, мы отправляем туда наших специалистов. Я тоже постоянно поддерживаю связь с руководством предприятий. Выстраиваем общение так, чтобы максимально взаимодействовать первые недели путины. В такой стрессовый, но очень важный период быстро решаем возникшие проблемы. Например, если где-то вышла из строя деталь, оперативно отправляем новую для замены», — рассказал Артем Шевченко.

В работе с большими объемами оборудование показало себя надежно, без сбоев собрав положительные отзывы. Техника в полной мере продемонстрировала заявленную мощность, а показатели суточной обработки даже превосходили плановые, обратил внимание гендиректор «Дальрыбтехцентра».

В период затишья, несмотря на то, что не было сдачи новых объектов и не поступали крупные заказы, компания продолжала активную работу.

Во-первых, реализован ряд небольших, но важных проектов. В том числе специалисты построили крабовый цех для «Антея» и переоборудовали судно для «Дальрыбы».

Во-вторых, инженеры «Дальрыбтехцентра» работали над новыми изделиями, расширяли номенклатуру. «Даже в экономически тяжелый год курс на развитие не был остановлен. Мы определили для себя, что, как бы ни было сложно, нам надо двигаться вверх. В любом периоде нужно видеть возможности», — заявил собеседник Fishnews.

Говоря о свежих интересных разработках, Артем Шевченко отметил созданный для завода ОАО «Колхоз Октябрь» двухбочковой рыбонасос. Проект реализовывали совместно: технические службы постоянно обменивались чертежами. На своей ремонтной базе «Колхоз Октябрь» изготовил плашкоут, на который позже и установили новый насос. Теперь вся рыба, поступающая на завод, идет через него.

«У нас в планах развить эту идею. Мы уже обсудили с партнерами и получили их устное согласие на производство подобных конструкций для других компаний на побережье», — сообщил гендиректор «Дальрыбтехцентра».

Партнеры компании попросили реализовать еще одну интересную идею — участок с фаршмашиной. Иногда на завод приходит рыба с повреждениями. Выкинуть ее жалко, а продавать по более низкой цене невыгодно. Тогда родилась идея — использовать такой сырец для производства фарша.

«Дальрыбтехцентр» подготовил опытный образец. Конструкция включает филетировочную машину простого типа, позволяющую разрезать хребет, и фаршмашину, которая измельчает получившееся филе. При желании эту цепочку можно дополнить шкуросъемкой.

«В сутки через одну машину можно пропустить до 10 тонн фарша. Руководство завода уже дало обратную связь. Из первой партии в столовой сделали котлеты. Получилось очень вкусно и сочно», — рассказал Артем Шевченко.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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