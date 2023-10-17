Интервью

17 октября 2023 года
Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

В любом периоде нужно видеть возможности

Артем ШЕВЧЕНКО, Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Последние несколько лет представители рыбной отрасли сталкивались со множеством проблем: ковидные ограничения, санкции, уход рынков сбыта. Однако даже в сложные времена можно и нужно двигаться вперед, считает генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко. В интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» он рассказал, чем занимался завод во время небольшой «передышки» и с какими вызовами сегодня сталкиваются отечественные производители промышленного оборудования.

— Артем Георгиевич, недавно вы вернулись из командировки на Камчатку. Лососевая путина 2022 года не оправдала ожиданий рыбаков, что негативно сказалось на инвестиционной активности. В этом году ситуация улучшилась?

— Я приехал на Камчатку, когда «красная» путина стартовала на западном побережье. Хорошие уловы мы увидели практически сразу. Поначалу все относились к результатам первой недели немного насторожено, громких заявлений не делали. Рыбаки люди суеверные. Но в итоге прогнозы сбылись: рыбы было много. На востоке, я слышал, поначалу ситуация была тревожной, однако позже и там уловы всех порадовали.

В прошлом году объемы были не такие большие, к тому же сверху давили различные внешнеэкономические проблемы, поэтому некоторые проекты действительно пришлось заморозить.

— Значит, сейчас вы ожидаете оживление инвесторов?

— Уловы богатые, настроение у рыбаков рабочее. У меня есть предчувствие, что очень скоро мы вновь возьмемся за большие заказы. Предприятия пропустили год, а нынешние результаты позволят им вложиться в модернизацию производства. Интерес в этом направлении есть, предварительные разговоры с заказчиками уже ведутся.

— Целью поездки было общение с потенциальными клиентами?

— В том числе, однако все же главными объектами внимания стали проекты, которые мы сдали в прошлом году. Нам было интересно посмотреть, как оборудование справится с большими объемами.

«Красная» путина для меня — самое волнительное событие в году. С одной стороны, это всегда приятное чувство азарта. Скоро подойдет рыба и можно будет увидеть, как оборудование, которое завод разработал, изготовил и установил, функционирует. С другой стороны, немного тревожно. Вдруг что-то пойдет не так и техника подведет. Это ведь отразится на репутации компании.

Кроме того, путина — всегда очень активное время. Мы уже знаем, что после Дня рыбака и примерно до середины августа количество работы увеличивается. Когда заводы начинают принимать первые партии рыбы, мы отправляем туда наших специалистов. Я тоже постоянно поддерживаю связь с руководством предприятий. Выстраиваем общение так, чтобы максимально взаимодействовать первые недели путины. В такой стрессовый, но очень важный период быстро решаем возникшие проблемы. Например, если где-то вышла из строя деталь, оперативно отправляем новую для замены.

— Как оборудование показало себя в работе с большими объемами?

— Достойно. Отзывы положительные. Оборудование работало надежно, без сбоев. Техника в полной мере продемонстрировала заявленную мощность, а показатели суточной обработки даже превосходили плановые.

— Чем занимался «Дальрыбтехцентр» в период затишья?

— Несмотря на то, что не было сдачи новых объектов и не поступали крупные заказы, мы продолжали активную работу.

Во-первых, реализовали ряд небольших, но тем не менее важных проектов, в том числе построили крабовый цех для «Антея» и переоборудовали судно для «Дальрыбы».

Во-вторых, наши инженеры не теряли время зря и работали над новыми изделиями, расширяли номенклатуру. Даже в экономически тяжелый год курс на развитие не был остановлен. Мы определили для себя, что, как бы ни было сложно, нам надо двигаться вверх. В любом периоде нужно видеть возможности.

Также продолжили расширение производственных мощностей. В прошлом году начали стройку нового здания, а этой осенью уже планируем закончить его внешний облик.

— Какие интересные разработки, появившиеся в этот период, вы можете отметить?

— Для завода ОАО «Колхоз Октябрь» мы создали двухбочковой рыбонасос. Проект реализовывали совместно: наши технические службы постоянно обменивались чертежами. На своей ремонтной базе «Колхоз Октябрь» изготовил плашкоут, на который позже мы и установили новый насос. Теперь вся рыба, которая поступает на завод, идет через него.

У нас в планах развить эту идею. Мы уже обсудили с партнерами и получили их устное согласие на производство подобных конструкций для других компаний на побережье.

И на этом достижения не заканчиваются. Наши партнеры попросили реализовать еще одну интересную идею — участок с фаршмашиной. Иногда на завод приходит рыба с повреждениями. Выкинуть ее жалко, а продавать по более низкой цене невыгодно. Тогда у них родилась идея — использовать такую рыбу для производства фарша.

Специально для них мы подготовили опытный образец. Конструкция включает в себя филетировочную машину простого типа, позволяющую разрезать хребет, и фаршмашину, которая измельчает получившееся филе. При желании эту цепочку можно дополнить шкуросъемкой.

В сутки через одну машину можно пропустить до 10 тонн фарша. Руководство завода уже дало обратную связь. Из первой партии в столовой сделали котлеты. Получилось очень вкусно и сочно.

— Появился ли интерес к «крабовому» оборудованию после начала подготовки к реализации второго этапа квот под инвестиции?

— Могу сказать, опираясь на собственный опыт, что интерес зависит от множества факторов. Самым главным я бы поставил производственную необходимость и здравый экономический смысл. Завод нужен там, где будет производство. Поэтому мы не можем говорить о важности только инвестквот. Во внимание следует принимать все составляющие.

По крабу я не заметил большого всплеска активности. Из масштабного — в начале года полностью переоборудовали судно для «Антея». В рамках этого заказа мы собрали целый комплекс, позволяющий быстро и эффективно приготовить выловленного краба. В него входят бункер с подъемным дном, устройство для зачистки конечностей, специальные корзины и котлы, в которых краб сначала варится, а затем охлаждается. Все это оборудование разработано нами. Оно уже прошло проверку на промысле и получило положительные отзывы.

Ряд предприятий выразил интерес к переделке приемных отделений. Мы в свою очередь готовы обсудить, спроектировать, изготовить, смонтировать и запустить все необходимое — от рыбонасосов до весового оборудования. Мы уже научились делать весовые бункера, недавно спроектировали конвейер с поточным взвешиванием. Он выдержал испытания в нашем цеху, теперь посмотрим, как покажет себя на производстве.

В целом могу отметить интерес к модернизации именно приемки на уже действующих заводах. Предприятия хотят сделать работу более эффективной, чтобы рыба меньше билась и поступала на завод целой и свежей, а бункера позволяли аккумулировать ее на случай непогоды или других негативных факторов.

— То есть пока что самые активные заказчики — лососевики?

— Конечно, мы работаем со всеми. Это и минтайщики, и крабовики. Но действительно, самые активные на сегодняшний день — лососевики.

— Одна из самых обсуждаемых тем — импортозамещение. Сейчас многие предприятия в той или иной мере столкнулись с нехваткой материалов и запчастей для оборудования, которые раньше поставлялись из-за рубежа. Как вы считаете, сможем ли мы в ближайшее время решить эти проблемы?

— Импортозамещение производится и будет продолжаться. Опасения есть, и они справедливы, но я уверен: найти или произвести аналоги нужной продукции мы сможем.

Пытаясь запретить ввоз в Россию тех или иных товаров, недружественные страны теряют рынки и оставляют свои предприятия без работы. На их место придут другие: если есть запрос, появится и предложение.

— А смогут ли отечественные предприятия что-то предложить?

— Конечно, просто будет это не так быстро, как хотелось бы. Но в конечном итоге мы сможем самостоятельно обеспечить российский рынок всем необходимым. Процент локализации повышается и будет расти дальше.

Если какой-то товар у нас не получится поставить в Россию, то необходимо будет найти отечественные компании, которые смогут наладить его производство. Для предприятий, которые имеют нужное оборудование, это отличная возможность занять нишу.

— Поможет ли в этом перечень востребованного оборудования?

— Мне кажется, пока рано оценивать эффективности этой инициативы. Однако «Дальрыбтехцентр» может поделиться своим опытом.

С одним из наших партнеров мы уже полгода ведем плотную работу в области импортозамещения. Из-за введения санкций их компания не может достать часть необходимого оборудования. Опираясь на каталожный перечень, они составляют индивидуальный заказ, привозят нам свои образцы, а мы изучаем их, копируем и отдаем на обкатку. Если продукция удовлетворяет клиента, то на следующий год берут больше. Если к качеству остаются вопросы, то мы дорабатываем изделие. Как итог, около 90% предложенной нами продукции оправдало ожидания.

То есть работа уже выстроена. У компании есть конкретный запрос, а у нас — предложение. Мы объективно смотрим на наши возможности и ищем решение.

— Государство старается активно поддерживать отечественных производителей оборудования. Какие меры, на ваш взгляд, были бы действенными?

— Здесь можно выделить два момента: поддержка лизинговых схем и кадровый ресурс. Лизинг — понятный рабочий инструмент. Но в таком случае поддержка больше нужна не производителям, а их клиентам.

При этом подобные программы уже существуют, просто о них мало кто знает. «Дальрыбтехцентр» стал участником национального проекта «Производительность труда». Идея заключается в том, чтобы провести обучение административного и инженерного персонала предприятия и, соответственно, повысить производительность труда. Приятным бонусом является то, что партнеры участников этой программы смогут получить лизинг под 1%.

Планируем начать обучение ближе к осени, когда большая часть наших сотрудников вернется из отпусков. Поэтому на следующий год мы будем предлагать потенциальным заказчикам такой вариант сотрудничества.

— А что по поводу кадрового обеспечения?

— Про кадровый голод говорят уже давно. Нам действительно нужны люди, которые могут придумывать новые изделия и совершенствовать их. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Теперь университеты предлагают большее количество бюджетных и целевых мест на технические специальности.

Кроме того, из-за низкой конкуренции на рынке труда инженер-конструктор вскоре будет получать зарплату намного выше среднего. Это повлияет на престижность профессии, она станет более востребованной. Рынок сам отрегулирует этот перекос. Движение не будет быстрым, но оно уже началось.

— Для обучения нового поколения требуется не менее пяти лет. Что можно сделать уже сейчас, чтобы привлечь кадры?

— Мы предоставляем места для практики студентам профильных образовательных учреждений. Активно сотрудничаем в этом плане с Дальрыбвтузом и ДВФУ. Также проводим экскурсии у себя на заводе для старшеклассников. Ребята приходят и с большим интересом погружаются в производство.

АО «Дальрыбтехцентр»
690012, Владивосток, ул. Калинина, 42
Тел.: +7 902 556 58 08
E-mail: sale@drtc.su
drtc.ru

Арина БУРЛАКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Октябрь 2023 г.

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  • Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО
  • Двухбочковой рыбонасос. Проект разработан «Дальрыбтехцентром» совместно с ОАО «Колхоз Октябрь»
  • Приемное отделение. Качественное оборудование позволяет рыбе поступать на завод целой и свежей
  • Участок с фаршмашиной. В сутки через одну машину можно пропустить до 10 тонн фарша
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