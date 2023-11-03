Промысел уперся в нестыковки в нормативке

Росрыбколхозсоюз наметил направления работы по корректировке нормативной базы на ближайшие месяцы. Участники объединения также обсудили вопросы регулирования промысла, налоговую льготу для судоремонта и перспективы смены органа по надзору за маломерными судами.

На заседании 2 ноября члены правления Росрыбколхозсоюза заслушали отчет руководителя объединения Андрея Ануфриева об итогах работы с мая по октябрь. В числе вопросов, которым в этот период уделялось особое внимание, он выделил нормирование мышьяка в морепродуктах, меры по снижению незаконного промысла в Калининградской области, работу над приказом Минтранса по минимальной численности экипажа судов рыбопромыслового флота, а также ситуацию с недоосвоением квот по беринговоморской треске.

Проблемы с освоением предписанных законом 70% квот возникают не только на Дальнем Востоке. Участники заседания усомнились в целесообразности применения в таких случаях настолько жесткой санкции, как изъятие у пользователя доли квоты. Более гибким подходом, по мнению рыбаков, могла бы стать возможность добровольно отказаться от части доли. Или как альтернатива — лишение при неосвоении только той части квоты, которая была недовыловлена.

В течение полугодия Росрыбколхозсоюз продолжал мониторить ход строительства рыболовных судов в рамках первого этапа программы квот под инвестиции. В поле зрения отраслевого объединения попал и эксперимент по маркировке икры — особый интерес к его развитию проявили дальневосточные предприятия.

В ходе заседания представитель Росрыболовства отчитался о проверке документов, поступивших от предприятий союза для подтверждения их статуса градо- и поселкообразующих и включения в соответствующий перечень. Как сообщает корреспондент Fishnews, этот статус дает право до конца 2027 г. применять льготную ставку сбора за пользование водными биоресурсами.

Андрей Ануфриев обратил внимание на положения законопроекта «О безопасности людей на водных объектах», который прошел первое чтение в Госдуме и до конца января 2024 г. будет дорабатываться для рассмотрения во втором чтении. Текущая редакция предполагает перевод маломерных судов, используемых в коммерческих целях, в том числе при рыбном промысле, под надзор ГИМС.

Такие переходы — из одного регистра в другой — случались уже как минимум четыре раза, припомнил председатель правления Калининградского рыбакколхозсоюза Олег Твердохлеб. Причем каждый раз перерегистрация обосновывалась правилами безопасности и каждый раз требовала от рыбаков существенных затрат. «Конкуренция ГИМС и Минтранса не должна нас касаться», — высказали общее мнение представители рыболовецких колхозов.

Участники встречи обсудили нестыковки в нормативной базе, которые мешают эффективно использовать для рыбалки арендованные или приобретенные в лизинг суда. Проблемы с оформлением разрешений на промысел возникают из-за невозможности подтвердить соответствие требованиям МКУБ в случаях, когда судовладелец и собственник судна — это разные компании. Это приводит к простою части флота, которая могла бы использоваться на промысле.

Инициатива рыбаков внести изменения в постановление правительства, утверждающее правила оформления разрешений, была поддержана Росрыболовством и направлена в Минсельхоз. Однако Росрыбколхозсоюзу рекомендовали дополнить это предложение обоснованиями со всеми расчетами от предприятий.

В ходе заседания члены правления также указали на слишком громоздкую и длительную процедуру внесения изменений в бассейновые правила рыболовства и чрезмерную централизацию управления промыслом. В результате исчезает возможность оперативно реагировать на изменения состояния запаса в том или ином районе. По мнению рыбаков, улучшить ситуацию позволила бы передача полномочий по оперативному регулированию промысла на места.

Применение на практике новой меры поддержки судоремонта в виде обнуления НДС может оказаться не столь радужным, как ожидалось, предупредила председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга Булкова. Она высказала сомнения в том, что судоремонтные заводы смогут предложить своим клиентам более низкие цены — ведь 20% выручки они обязаны направлять на инвестиции. При этом заказчики, получив счета за ремонт, уже не смогут как раньше возмещать НДС из бюджета, поэтому для них стоимость таких услуг вырастет на эти самые 20%.

«Фактически инвестиции в производство судоремонтных верфей осуществляются за счет судовладельца. При этом не продуманы условия, при которых судовладельцам было бы выгодно обращаться к заводам-льготникам», — отметила Ольга Булкова. Она предложила Росрыбколхозсоюзу подготовить и направить обращения в Минпромторг и Минфин с просьбой провести совещание для обсуждения этой проблемы.

Больше новостей читайте в телеграм-каналеFishnews.

Fishnews