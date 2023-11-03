«Антей» подвел итоги крабового аукциона

В ГК «Антей» прокомментировали результаты аукциона по продаже долей крабовых квот. Выиграно четыре лота из 27 - более чем на 34 млрд рублей. В планах была покупка шести лотов, но «стоимость и условия оказались более высокими, чем ожидалось».

Объем приобретенных квот на 15-летнюю перспективу в ГК «Антей» оценили в 3684 тонны ежегодно. Напомним, что на электронном аукционе с инвестиционными обязательствами в октябре продавались доли квот вылова в Дальневосточном бассейне.

«Современные экономические условия ставят перед нами новые вызовы. Европейский и американский рынок для нас закрыты, в России, к сожалению, нет спроса на потребление краба, единственным покупателем остается Азия. Китайцы, к примеру, ценят и любят живого краба, а вот свежемороженый им не интересен. Поэтому нам приходится разрабатывать все новые и новые логистические маршруты. Мы поставляем живого краба Северным морским путем , авиа-, автомобильным и железнодорожным транспортом. Это сложный, трудоемкий и финансово затратный процесс. Кроме того, мы обновляем флот, строим новые передержки для живого краба, участвуем в социальной жизни регионов присутствия. Общий объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в 2022 году — 1,4 млрд рублей», – заявил генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь.

Общая стоимость четырех лотов ГК «Антей» составила 34,4 млрд рублей. Компании-участницы должны будут построить три краболовных судна и крупный логистический комплекс.

В группе компаний отметили, что строительство краболовов сегодня — особенно сложный процесс. В условиях санкций проектирование, поставка необходимого оборудования существенно затягивают процесс.

По итогам аукциона первого этапа на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье было заложено 8 краболовных судов по заказу « Антея » , три из них спущены на воду прошлой осенью и сейчас проходят швартовые испытания, сообщили Fishnews в пресс-службе группы компаний.

В холдинге отметили меры господдержки - преференции режимов свободного порта Владивосток и Арктической зоны.

Инвестор поддержит смежную сферу экономики Дальнего Востока - судостроение - на долгие годы вперед, прокомментировали в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

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