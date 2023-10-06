«Антей» организовал большой крабовый рейс по Севморпути

Шесть судов группы компаний «Антей» с почти тысячей тонн живого камчатского краба проходят Северный морской путь — из Баренцева моря на Дальний Восток. Первые четыре судна уже достигли порта Зарубино в Приморском крае.

Весь флот — краболовы и транспортные суда — вышел из Владивостока за Полярный круг в середине июля. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ГК «Антей», первым в Приморье вернулось судно «Арктик», на которое перегрузили живого камчатского краба в Баренцевом море. Переход по Северному морскому пути — непростой, но необходимый логистический коридор, отметили в группе компаний.

«В связи с тяжелой экономической ситуацией в мире нам приходится искать всё новые пути транспортировки краба. Это достаточно сложная, не всегда экономически выгодная работа. Поскольку теперь самый крупный рынок сбыта — это страны Азии, а сезон промысла камчатского краба достаточно короткий, мы приняли решение использовать Севморпуть», — рассказал генеральный директор ООО «Антей Север» Юрий Бакаляр.

Путь из Баренцева моря до Приморья занимает порядка 20-25 дней, в зависимости от погодных условий. Чтобы доставить груз в наилучшем виде, специалисты «Антея» разработали особую систему жизнеобеспечения крабов — этим животным необходима постоянная смена забортной воды в танках.

Так как в Северном ледовитом океане вода сильно опреснена из-за тающих льдов и обилия впадающих рек, при транспортировке используется закрытая система: воду в танках пропускают через фильтры с поддержанием благоприятной для крабов температуры — не более +2 градусов.

В холдинге напомнили, что группа компаний открывает все новые пути «крабовой» логистики: Северным морским путем, автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.

«На сегодняшний день «Антей» — единственная в России компания, осуществляющая добычу и переработку краба сразу в двух рыбохозяйственных бассейнах страны — Дальневосточном и Северном», — подчеркнул заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.

Он обратил внимание, что развивать флот группе компаний помогают меры господдержки — преференции режимов свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ. Например, в рамках программы инвестквот по заказу «Антея» на Находкинском судоремонтном заводе строятся восемь современных краболовов.

Кроме того, после запрета США на импорт российских морепродуктов «Антей» стал первой организацией, которой удалось переориентировать поставки добытого на севере краба в страны АТР в живом виде, отметил Сергей Скалий.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews