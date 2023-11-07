Новости
Шеф-повар и кулинарный блогер Василий ЕМЕЛЬЯНЕНКО снял с коллегами фильм о минтае. Фото с сайта Ассоциации добытчиков минтая

Отправляемся на промысел: вышли первые выпуски сериала о минтае

В интернете стартовал показ сериала о самом массовом объекте российского промысла — дальневосточном минтае. Новый фильм — часть масштабной программы по продвижению минтаевой продукции на внутреннем рынке.

В авторском канале амбассадора бренда «Дальневосточный минтай», российского телеведущего и шеф-повара, блогера-миллионника Василия Емельяненко вышли уже две серии мини-сериала о главной рыбе России — дальневосточном минтае. Съемки проходили на Камчатке с 7 по 11 октября, рассказали Fishnews в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая.

Василий Емельяненко отправился на промысел минтая в Берингово море. В первой серии блогер знакомит зрителей с внутренним устройством современного траулера. Во втором выпуске показан сам процесс промысла.

«Для создания этой серии был организован выход съемочной группы в открытое море на траулере предприятия-члена АДМ — Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина — «Василий Каплюк». Съемочная группа смогла увидеть, как добывается и перерабатывается минтай, как живет и работает экипаж, как улов доставляется на берег и перерабатывается на береговой фабрике. Первая серия фильма также о людях, которые задействованы в этих процессах и которые часто остаются «за кулисами», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

Для максимального погружения в тему участники экспедиции также посетили береговой завод РК имени В.И. Ленина и завод «Камчаттралфлота», а также уникальный интерактивный музей истории «Океанрыбфлота».

В процессе работы над фильмом команда проекта встретилась с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и представителями регионального правительства. Часть расходов на создание фильма взяла на себя Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). За время съемок совместно с Василием Емельяненко и местными шеф-поварами на Камчатке было организовано и снято 5 мастер-классов по приготовлению блюд из минтая, более 1000 видеороликов и 15 000 фотографий. Весь этот контент будет опубликован на страницах проекта в соцсетях («Вконтакте», «Телеграм» и др.).

Напомним, фильм стал частью первой в стране масштабной кампании по продвижению рыбопродукции. В нынешнем году в рамках кампании по продвижению бренда «Дальневосточный минтай» планируется охватить аудиторию более 20 млн россиян. В планах на следующий год — гастрономические и ресторанные фестивали, совместные мероприятия с переработчиками и ритейлерами.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмкамчаткаминтайправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Новый протокол расширил возможности поставок рыбы в Китай

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Лососевая путина показала прибавку

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

В любом периоде нужно видеть возможности

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Руслан РУМЯНЦЕВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Руслан РУМЯНЦЕВ

В работе портов должны произойти позитивные перемены

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Все материалы

Крупным планом

Вид на реку Амур

Хабаровский край: Большая повестка региона

На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

Курс навстречу рыбакам

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.