Отправляемся на промысел: вышли первые выпуски сериала о минтае

В интернете стартовал показ сериала о самом массовом объекте российского промысла — дальневосточном минтае. Новый фильм — часть масштабной программы по продвижению минтаевой продукции на внутреннем рынке.

В авторском канале амбассадора бренда «Дальневосточный минтай», российского телеведущего и шеф-повара, блогера-миллионника Василия Емельяненко вышли уже две серии мини-сериала о главной рыбе России — дальневосточном минтае. Съемки проходили на Камчатке с 7 по 11 октября, рассказали Fishnews в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая.

Василий Емельяненко отправился на промысел минтая в Берингово море. В первой серии блогер знакомит зрителей с внутренним устройством современного траулера. Во втором выпуске показан сам процесс промысла.

«Для создания этой серии был организован выход съемочной группы в открытое море на траулере предприятия-члена АДМ — Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина — «Василий Каплюк». Съемочная группа смогла увидеть, как добывается и перерабатывается минтай, как живет и работает экипаж, как улов доставляется на берег и перерабатывается на береговой фабрике. Первая серия фильма также о людях, которые задействованы в этих процессах и которые часто остаются «за кулисами», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

Для максимального погружения в тему участники экспедиции также посетили береговой завод РК имени В.И. Ленина и завод «Камчаттралфлота», а также уникальный интерактивный музей истории «Океанрыбфлота».

В процессе работы над фильмом команда проекта встретилась с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и представителями регионального правительства. Часть расходов на создание фильма взяла на себя Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). За время съемок совместно с Василием Емельяненко и местными шеф-поварами на Камчатке было организовано и снято 5 мастер-классов по приготовлению блюд из минтая, более 1000 видеороликов и 15 000 фотографий. Весь этот контент будет опубликован на страницах проекта в соцсетях («Вконтакте», «Телеграм» и др.).

Напомним, фильм стал частью первой в стране масштабной кампании по продвижению рыбопродукции. В нынешнем году в рамках кампании по продвижению бренда «Дальневосточный минтай» планируется охватить аудиторию более 20 млн россиян. В планах на следующий год — гастрономические и ресторанные фестивали, совместные мероприятия с переработчиками и ритейлерами.

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