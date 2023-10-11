Команда «Дальневосточного минтая» встретилась с губернатором Камчатки

В рамках комплексной программы по повышению потребления минтая на внутреннем рынке команда проекта организовала на Камчатке съемки фильма о важнейшем российском промысловом ресурсе.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и представители регионального правительства встретились с командой проекта «Дальневосточный минтай»: во встрече участвовали президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак и координатор программы Павел Межеричер.

Глава региона отметил важность работы по развитию российского рыбного рынка, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки. Увеличение потребления рыбы в стране позволит создать стабильный, надежный и прогнозируемый рынок для отечественных добывающих предприятий и обеспечить россиян полезным продуктом, заявил Владимир Солодов.

Алексей Буглак обратил внимание, что, несмотря на снижение потребления рыбы в целом, потребление именно минтая стабильно растет. Если 10 лет назад на внутренний рынок поставлялось не более 10% от уловов, то за три года поставки существенно выросли. Планируется, что в этом году на внутренний рынок поступит не менее 200 тыс. тонн.

«Один из главных барьеров на пути к потреблению минтая на внутреннем рынке — эмоциональный — основан на устаревших штампах восприятия минтая как некотируемой рыбы. Их устранение — одна из ключевых целей, которую мы ставим в рамках проекта «Дальневосточный минтай». Вторая цель — обеспечить наличие продукта на полке. Для нас важно вовлечь в эту работу не только производителей, но и других участников товаропроводящей цепи», — подчеркнул президент ассоциации.

Павел Межеричер отметил, что такая программа по коллективному продвижению промыслового вида реализуется в стране впервые. В мировой же практике успешным примером является популяризация норвежского лосося. В этому году в рамках кампании по продвижению бренда «Дальневосточный минтай» планируется охватить аудиторию более 20 млн россиян. В следующем году в рамках программы по стране пройдут гастрофестивали, ресторанные фестивали, акции в ресторанах и магазинах.

«Мы считаем, что дальневосточный минтай может стать лидером в гонке за звание главной рыбы страны в понимании самих потребителей. И фильм мы снимаем именно здесь, на Камчатке, потому как история российского промысла минтая началась на полуострове: ихтиолог Иннокентий Полутов первым в 50-х годах XX века предложил ловить минтай как промысловую рыбу, но тогда идею отвергли. А в 60-х снова вернулись к этому предложению. И с тех пор в камчатских водах вылавливался минтай. Точка отсчета начинается здесь», — сказал координатор программы.

Подготовка фильма о важнейшем промысловом ресурсе страны на Камчатке стали частью программы популяризации. Съемки поддержали ВАРПЭ и правительство края. Фильм общим хронометражем до 30 минут будет показан на авторском канале Василия Емельяненко. Кулинарный блогер выступает амбассадором бренда «Дальневосточный минтай». Одним из ярких эпизодов станет выход съемочной группы в открытое море на траулере «Василий Каплюк».

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