Новости
Губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства Камчатки

Команда «Дальневосточного минтая» встретилась с губернатором Камчатки

В рамках комплексной программы по повышению потребления минтая на внутреннем рынке команда проекта организовала на Камчатке съемки фильма о важнейшем российском промысловом ресурсе.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и представители регионального правительства встретились с командой проекта «Дальневосточный минтай»: во встрече участвовали президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак и координатор программы Павел Межеричер.

Глава региона отметил важность работы по развитию российского рыбного рынка, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки. Увеличение потребления рыбы в стране позволит создать стабильный, надежный и прогнозируемый рынок для отечественных добывающих предприятий и обеспечить россиян полезным продуктом, заявил Владимир Солодов.

Алексей Буглак обратил внимание, что, несмотря на снижение потребления рыбы в целом, потребление именно минтая стабильно растет. Если 10 лет назад на внутренний рынок поставлялось не более 10% от уловов, то за три года поставки существенно выросли. Планируется, что в этом году на внутренний рынок поступит не менее 200 тыс. тонн.

«Один из главных барьеров на пути к потреблению минтая на внутреннем рынке — эмоциональный — основан на устаревших штампах восприятия минтая как некотируемой рыбы. Их устранение — одна из ключевых целей, которую мы ставим в рамках проекта «Дальневосточный минтай». Вторая цель — обеспечить наличие продукта на полке. Для нас важно вовлечь в эту работу не только производителей, но и других участников товаропроводящей цепи», — подчеркнул президент ассоциации.

Павел Межеричер отметил, что такая программа по коллективному продвижению промыслового вида реализуется в стране впервые. В мировой же практике успешным примером является популяризация норвежского лосося. В этому году в рамках кампании по продвижению бренда «Дальневосточный минтай» планируется охватить аудиторию более 20 млн россиян. В следующем году в рамках программы по стране пройдут гастрофестивали, ресторанные фестивали, акции в ресторанах и магазинах.

«Мы считаем, что дальневосточный минтай может стать лидером в гонке за звание главной рыбы страны в понимании самих потребителей. И фильм мы снимаем именно здесь, на Камчатке, потому как история российского промысла минтая началась на полуострове: ихтиолог Иннокентий Полутов первым в 50-х годах XX века предложил ловить минтай как промысловую рыбу, но тогда идею отвергли. А в 60-х снова вернулись к этому предложению. И с тех пор в камчатских водах вылавливался минтай. Точка отсчета начинается здесь», — сказал координатор программы.

Подготовка фильма о важнейшем промысловом ресурсе страны на Камчатке стали частью программы популяризации. Съемки поддержали ВАРПЭ и правительство края. Фильм общим хронометражем до 30 минут будет показан на авторском канале Василия Емельяненко. Кулинарный блогер выступает амбассадором бренда «Дальневосточный минтай». Одним из ярких эпизодов станет выход съемочной группы в открытое море на траулере «Василий Каплюк».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Координатор программы «Дальневосточный минтай» Павел МЕЖЕРИЧЕР и президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • На Камчатке начались съемки авторского фильма о дальневосточном минтае. Фото пресс-службы АДМ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: варпэкамчаткалососьминтайправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

    Все материалы

    Интервью

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Руслан РУМЯНЦЕВ

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

    Руслан РУМЯНЦЕВ

    В работе портов должны произойти позитивные перемены

    Аспирант Института Мирового океана ДВФУ, руководитель отряда морской биологии в экспедиции Никита СЕЛИВЁРСТОВ. Фото предоставлено Институтом Мирового океана ДВФУ

    Аспирант Института Мирового океана ДВФУ

    Никита СЕЛИВЁРСТОВ

    Авачинская губа за полвека обеднела бентосом и заилилась

    Директор компании «Тройка» Юлия БЕЛИКОВА

    Директор компании «Тройка»

    Юлия БЕЛИКОВА

    Приморский лосось — особенный

    Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

    Генеральный директор компании «Нерей»

    Андрей ЗАБУГА

    Непрерывное развитие — залог успеха на рынке

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Безопасность любой ценой?!

    Все материалы

    Крупным планом

    На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

    Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

    Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

    Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

    В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

    Курс навстречу рыбакам

    Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

    Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

    Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

    До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

    Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.