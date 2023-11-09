Президент поручил продумать финансирование для порта Магадан

Правительство должно определить источники финансирования строительства гидротехники и других инфраструктурных объектов в рыбном терминале магаданского порта.

Поручения в рыбной отрасли Магаданской области вошли в список задач, поставленных президентом по итогам сентябрьского совещания о развитии городов Дальнего Востока.

Правительство совместно с властями региона должно определить сроки и источники финансирования строительства гидротехнических сооружений и объектов инженерной инфраструктуры в рыбном терминале морского порта Магадан. При этом должен быть рассмотрен вопрос о выделении средств на эти цели из федерального бюджета. Срок реализации поручения — до 1 декабря 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

На совещании губернатор Колымы Сергей Носов попросил федеральной поддержки для строительства ГТС рыбного порта. Несколько лет назад рыбный терминал был передан в ведение региона.

В октябре власти Магаданской области представили рыбохозяйственным ассоциациям других регионов концепцию создания в бухте Нагаева центра по комплексному обслуживанию рыбопромыслового и транспортного флота. При этом в областном правительстве отметили близость порта к основным районам промысла. В качестве грузов для перевалки были названы продукция из водных биоресурсов, генгрузы и снабжение для прибрежных населенных пунктов.

Также Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с региональными властями утвердить комплекс мер по развитию в Магаданской области прибрежного рыболовства.

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