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Производство рыбных консервов на Курилах. Фото предоставлено ЮКРК

Цифровую маркировку готовятся опробовать на консервах

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о тестировании цифровой маркировки консервов. Решение о введении обязательного маркирования будет приниматься «в том числе по результатам эксперимента с учетом позиций заинтересованных сторон», заявили в министерстве.

Проект постановления о добровольном эксперименте по маркировке консервов подготовлен в соответствии с поручением правительства, сообщили в пресс-службе Минпромторга России, отвечая на запрос Fishnews.

В ближайшее время документ будет размещен на портале regulation.gov.ru, отметили в ведомстве.

Цель эксперимента — тестирование основных процессов маркировки товаров, возможностей использования технологии нанесения средств идентификации, определение оптимальных способов маркировки средствами идентификации в зависимости от форм-факторов продукции. Также такая работа направлена на определение технических возможностей информационной системы, используемой в целях проведения эксперимента, и ее дальнейшего развития, заявили в министерстве.

«Решение о введении обязательной маркировки отдельных товаров средствами идентификации принимается правительством Российской Федерации в том числе по результатам эксперимента с учетом позиций заинтересованных сторон», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что с 15 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г. официально проходит эксперимент по цифровой маркировке лососевой и осетровой икры. Министерство промышленности и торговли уже представило проект правил для обязательного маркирования этой продукции — внедрять требование планируется уже в 2024 г.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока заявил о необходимости дать больше времени на эксперимент по цифровой маркировке икры — как минимум до конца лососевой путины 2024 г. (а промысел красной рыбы завершается осенью). На нынешнем этапе Дальневосточный регион в тестировании в полном масштабе не участвовал, отмечали в КС.

За продление эксперимента по цифровой маркировке икры, упакованной в потребительскую тару, до 31 марта 2025 г. выступил Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству.

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