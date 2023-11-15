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На мастер-классах готовили, в частности, уху из минтая. Фото пресс-службы АДМ

Гостей выставки «Россия» познакомили с тонкостями приготовления минтая

В рамках Дня Камчатского края на выставке-форуме «Россия» провели два мастер-класса по приготовлению блюд из минтая. Этот проект стал частью масштабной кампании по продвижению бренда «Дальневосточный минтай» на внутреннем рынке.

Мероприятия организовала Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) при поддержке правительства региона.

На первом мастер-классе «Кухня народов Камчатки» шеф-повара рыбного ресторана готовили пряную закуску из маринованного минтая в тихоокеанском стиле, камчатские щи из минтая и лосося с квашеной морской капустой и шкварками из нерпичьего жира, тельное из минтая и дикого лосося, камчатского картофеля и черемши, рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ.

Ведущими были участник региональной команды организаторов зимнего фестиваля «Берингия», телеведущий Григорий Манёв и председатель общественной организации коренных народов «Дружба Северян» Галина Кравченко.

Кроме того, минтай стал главным ингредиентом рыбацкой ухи, которую сварили Григорий Манёв и владелица производства «Камчатский дом» Светлана Бокова.

Григорий Манёв отметил, что сегодня интерес к этой рыбе растет во многом благодаря тому, что на прилавках магазинов появляются высококачественные продукты от камчатских компаний, многие из которых уже являются участниками проекта «Дальневосточный минтай».

Координатор программы Павел Межеричер напомнил, что цель проекта — популяризация главного промыслового ресурса России. «Ассоциация добытчиков минтая стремится познакомить российского потребителя с дальневосточным минтаем, и это гастрономическое представление — часть пути к этому знакомству», — добавил он.

«Попробовать блюда из минтая, приготовленные в рамках мастер-классов, смогли все желающие. Продукцию представили члены АДМ — камчатские производители минтая «Камчаттралфлот» и «Океанрыбфлот». Мы признательны губернатору Камчатского края Владимиру Солодову за представленную возможность «показать минтай» посетителям выставки «Россия», — подчеркнул президент ассоциации Алексей Буглак.

Он обратил внимание, что минтай представлен в блюдах регионального торгового корнера «Камчатский дом» на выставке «Россия». Попробовать рыбацкую уху и другие блюда и минтаем можно будет до 12 апреля. Также блюда из минтая представят в корнере Приморья.

«По нашим оценкам, за весь период выставки «Россия» может быть реализовано свыше 2 тыс. тонн минтая», — заключил глава АДМ.

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