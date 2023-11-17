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Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Сергей Рябченко: Отрасль меняется

Рыбное хозяйство страны проходит через ряд серьезных изменений, но стратегические цели отраслевых объединений должны оставаться прежними, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Говоря о ключевых для рыбного хозяйства событиях последних лет в интервью Fishnews, Сергей Рябченко сразу подчеркнул: рыбная отрасль не должна превращаться в поле для постоянных экспериментов.

«Сейчас многие, скажем так, основы, на которых строилось развитие рыбной промышленности, уходят в прошлое. Их перестают учитывать или трансформируют в иные подходы. Раньше использовался исторический принцип наделения правами на вылов. Но за последние годы вышло уже три федеральных закона, предусматривающих распространение аукционов и практики инвестиционных квот вылова. Трудно судить, правильно это или нет. Но я, как руководитель ассоциации, и в основном все члены нашего объединения выступали против отказа от исторического принципа распределения квот», — напомнил руководитель АПРОХК.

По его мнению, изменения подходов к предоставлению прав на добычу неизбежно приведут к монополизации в рыбной отрасли. При этом Сергей Рябченко отметил, что у процессов укрупнения есть свои положительные стороны — например, большие компании располагают хорошими финансовыми возможностями для развития. Но, с другой стороны, должна обеспечиваться конкуренция, малый и средний бизнес — это тоже рабочие места для людей, это налоговые отчисления, обратил внимание президент ассоциации.

«Когда принимался закон о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов, была заявлена защита интересов субъектов МСП через специальные положения. Для рыбных ресурсов механизм сохранения объемов более-менее понятен. А вот что касается малых и средних предприятий, занимающихся крабовым промыслом, то тут никакого алгоритма мы пока не видим», — заметил собеседник Fishnews.

Если эта норма не будет реализована, получится, что все заявления о поддержке малого и среднего предпринимательства в отрасли, которые делались на парламентских слушаниях, на заседаниях согласительной комиссии по законопроекту, теряют смысл, подчеркнул глава АПРОХК.

«Цифровая маркировка рыбной продукции, «рыбные биржи»... Через какие только эксперименты не предлагают пройти предприятиям отрасли. И здесь порой приходится слышать парадоксальные вещи. Например, рыбаки говорят: «Нам не нужна биржа!» А биржевики уверяют: «Нет, биржа вам необходима!» Я так скажу: не надо решать за рыбаков!» — заявил Сергей Рябченко.

Стратегические же цели, которые выполняют отраслевые объединения, должны сохраняться, считает президент АПРОХК. Это защита интересов членов союза или ассоциации, обеспечение благоприятной для них политики.

«Через отраслевые объединения обеспечиваются связь власти и бизнеса, коммуникация между ними. А вот тактика для достижения целей может меняться», — отметил глава АПРОХК.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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