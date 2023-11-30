Александр Михайлов: Переход на электронный рыболовный журнал — это ключевое событие

С 1 декабря ведение рыболовного журнала в электронном виде станет обязательным для судов, оснащенных ТСК. Окончательный переход промыслового флота на ЭРЖ — это ключевое событие, к которому в ЦСМС давно готовились, подчеркнул начальник учреждения Александр Михайлов.

«Суда активно оснащались в течение этого года. В преддверии 1 декабря мы подготовили для установки итоговый релиз ЭРЖ. В нем учтены все пожелания со стороны контрольных органов, рыбаков, а также наших отделов и филиалов, которые непосредственно занимаются эксплуатацией системы», — рассказал Александр Михайлов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Руководитель Центра обратил внимание, что благодаря интеграции программного комплекса «Электронный рыболовный журнал» с системой исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР) суда оперативно могут получать на борт электронные разрешения и изменения к ним. Также функционирует интеграция с ФГИС «ВетИС» в части автоматического формирования ветеринарных сопроводительных документов на улов с указанием номера разрешения на добычу. Это соответствует обязательному требованию, которое вступило в силу с 1 сентября 2023 г., напомнил глава ЦСМС

«Кроме того, ПК ЭРЖ передан на тестирование иностранным рыболовным организациям Китая, Кореи и Японии. Сейчас иностранные суда из этих стран, ведущие промысел в исключительной экономической зоне России, подают судовые суточные донесения (ССД) в Ш-формате через электронную почту. В перспективе иностранные рыбаки, как и российские, перейдут на использование ПК ЭРЖ», — заверил собеседник Fishnews.

Александр Михайлов также поделился планами полного перевода российского промыслового флота на работу с отечественной системой «Гонец» взамен иностранной Inmarsat.

«Вопрос национального суверенитета в технической области важен для всей страны и имеет некий состязательный характер. Что касается «Гонца», то действительно он должен полностью заменить Inmarsat. Позиции судов «Гонец» определяет достаточно давно, мы этим активно пользуемся. В этом году совместными усилиями ЦСМС и «Гонца» мы научились передавать через эту систему судовые суточные донесения (ССД) с судна на берег, а с берега на судно — электронные разрешения. Это полный аналог сервиса, который предоставляет Inmarsat на суда», — отметил начальник Центра.

Также руководитель ЦСМС рассказал о готовящемся вводе в эксплуатацию информационно-вычислительной системы «Квоты», о совершенствовании и внедрении системы исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР), о работе по обеспечению судов широкополосным интернетом и о идее внедрения фото- и видеофиксации промысла на судах, работающих на крабе и минтае.

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