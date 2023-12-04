Глава Камчатки обратился к вице-премьеру по топливной проблеме рыбаков

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил зампреда правительства Александра Новака о разработке механизмов по сдерживанию роста цен на судовое топливо.

На оперативном совещании в понедельник губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о вопросах, которые он поднял на встрече с вице-премьером Александром Новаком во время командировки в Москву, сообщает корреспондент Fishnews.

Одной из тем стало увеличение стоимости судового топлива. «К сожалению, мы видим, что цена судового топлива увеличилась, существенно опережая темпы общего роста топливно-энергетических ресурсов. Она выросла практически в два раз за год», — обратил внимание Владимир Солодов.

Губернатор отметил, что «топливная проблематика» — это вопрос доступности рыбной продукции для населения. Сегодня в стоимости одного килограмма рыбы стоимость топлива составляет до 40%.

«Это, конечно, серьезный вызов и для нашей рыбной промышленности, и серьезный вызов для решения той задачи, которую мы все ставим, — поставки доступной рыбы в регионы Российской Федерации, по территории всей нашей страны», — подчеркнул глава Камчатского края.

Он сообщил, что обратился к вице-премьеру с просьбой о разработке механизмов, которые позволили бы компенсировать, сдержать удорожание судового топлива.

«Я попрошу отследить дальнейшее исполнение поручений на мое обращение и вместе с профильными федеральными органами исполнительной власти, с привлечением профессионального сообщества, рыбаков наших отработать решение этого важнейшего сейчас вопроса», — обратился к краевой администрации губернатор.

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