Горбуша может получить льготный билет

Росрыболовство прорабатывает вопрос о распространении транспортных субсидий на продукцию из горбуши. В связи с этим ведомство запросило информацию по расходам на перевозки — с разграничением составляющей по ж/д тарифу и стоимости услуг операторов подвижного состава.

Федеральное агентство по рыболовству собирает информацию для проработки вопроса государственного стимулирования перевозки горбуши по железной дороге на льготных условиях.

Два года назад правительство предусмотрело механизм возмещения РЖД доходов, выпадающих при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая. Такая мера была заявлена как поддержка доставки рыбы с Дальнего Востока в другие регионы страны.

В дальнейшем бизнес и отраслевой регулятор предложили распространить стимул на другие виды рыбы. Так, в августе на совещании у президента руководитель Росрыболовства Илья Шестаков выступил за то, чтобы субсидии также предусматривались для продукции из горбуши. Это наиболее массовый объект лососевого промысла, востребованный на внутреннем рынке страны.

Как стало известно Fishnews, Росрыболовство стало собирать информацию о возможном экономическом эффекте от снижения расходов на перевозку лососевых, объемах производства и другие связанные с сектором данные. Сведения о расходах на услуги, связанные с транспортировкой продукции, предлагается дать, отдельно выделив железнодорожный тариф и стоимость услуг оператора подвижного состава.

В отраслевом сообществе уже обращали внимание: расходы на доставку рыбы складываются из разных составляющих, и очень важно, чтобы снижение за счет мер господдержки в одном звене не «съедалось» ростом в другом.

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