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Отгрузка рыбной продукции в рефвагоны во Владивостоке

Горбуша встает в очередь за субсидиями

Субсидирование перевозок лосося — хорошее решение для обеспечения внутреннего рынка и эффективной организации путины, считают руководители отраслевых ассоциаций. В то же время важно, чтобы финансирование этой программы было стабильным, а результат от нее не «съедался» сезонным повышением расценок.

Росрыболовство предложило распространить субсидии, предусмотренные для железнодорожных перевозок минтая, на горбушу. Такая мера должна обеспечить насыщение внутреннего рынка продукцией из этого востребованного вида лосося, считают в ведомстве.

Вопрос о регулировании цен на доставку рыбы — сложный и болезненный для всех участников цепочки, но субсидирование перевозок горбуши по железной дороге могло бы стать эффективным решением, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. ВАРПЭ неоднократно выступала за расширение программы поддержки доставки.

«Своевременная ритмичная отправка рыбы в регионы имеет ключевое значение не только для насыщения рынка востребованной продукцией, но и для эффективности путины. Это позволяет освободить холодильные мощности на Дальнем Востоке для хранения новых партий продукции», — подчеркнул руководитель объединения.

Идея снижения затрат на транспортировку отлично укладывается в поручение руководства страны повышать доступность рыбной продукции на российском рынке, прокомментировал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. «На наш взгляд, все, что связано с перспективами снижения цены для конечного потребителя, это хорошее предложение», — подчеркнул руководитель АДЛК. Камчатский край — лидер в стране по уловам тихоокеанских лососей.

В качестве одной из проблем обеспечения рыбопродукцией российского рынка в ассоциациях рыбной отрасли выделяют удорожание логистических услуг в пик путины, сообщает корреспондент Fishnews. Причем соответствующие расходы не ограничиваются только тарифами РЖД — это и расценки операторов подвижного состава, и затраты на перевалку, хранение, и другие составляющие, отметил Владимир Галицын. «Тарифы на разного рода услуги в период путины возрастают в несколько раз. Причем объективных причин для повышения нет, и после завершения путины цены традиционно снижаются», — заявил председатель камчатской ассоциации. В связи с этим важно, чтобы снижение расходов на одну составляющую не отыгрывалось ростом со стороны какого-то другого или других участников товаропроводящей цепи.

В ВАРПЭ обратили внимание, что на фоне удачной лососевой путины отпускные цены на горбушу — самый массовый вид тихоокеанских лососей — в России стали стремительно снижаться. К 16 августа отпускная цена потрошеной горбуши, по данным ассоциации, составила 165-170 руб./кг (минус 35% показателя на аналогичную дату 2022 г.). Но фактическое снижение отпускных цен «съедено» удорожанием доставки, стоимость которой в августе закрепилась на уровне 30 рублей за килограмм — 18% от цены на горбушу.

За пять лет стоимость доставки выросла почти вдвое — с 16-17 рублей до 30 рублей. За время путины этого года расходы на доставку увеличились в 1,7 раза, привели данные в объединении.

Субсидии на железнодорожную доставку продукции из минтая были введены два года назад. Субсидирование перевозки рыбы — крайне важная мера поддержки внутреннего спроса, но для ее работы на полную мощность необходимо стабильное финансирование и увеличение бюджетного ассигнования, особенно с учетом включения в программу новых видов рыбы, подчеркнули в Ассоциации добытчиков минтая.

«Напомню, что в этом году выделенных средств «хватило» только на 43 тыс. тонн минтаевой продукции, фактически субсидия была выбрана уже в апреле, - рассказал президент АДМ Алексей Буглак. — Таким образом, за этот год объем субсидированной доставки снизился втрое: в 2022 году, благодаря этой мере поддержки, по железной дороге было доставлено в европейскую часть страны 129 тыс. тонн минтавой продукции. В конце мая мы обращались к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой увеличить финансирование программы, но пока новые средства на эти цели не выделены. При этом с начала лета стоимость доставки в Москву выросла почти вдвое — до 30 руб./кг, то есть одна треть от отпускной цены на минтай б/г».

«Это еще одно «слабое» место — фактически мы наблюдаем, что эффект от субсидии нивелируется «традиционным» ростом стоимости перевозки в пиковые сезоны», — добавил руководитель Ассоциации добытчиков минтая.

Напомним также, что Росрыболовство обратилось по проблеме роста тарифов на перевозки рыбопродукции с Дальнего Востока в ФАС. Ведомство проанализирует формирование стоимости услуг и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования, сообщили в пресс-службе ФАС.

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