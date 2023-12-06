Владимир Котов: Обеспечиваем рыбой Россию и ищем новые возможности для экспорта

Продукция компании «Камчаттралфлот» в основном идет на внутренний рынок, но и работа на внешних направлениях важна для рыбаков, рассказал генеральный директор предприятия Владимир Котов.

Промысловый год приближается к завершению. «Результаты у нас очень хорошие: мы выходим практически на 100-процентное освоение квот — это и наши традиционные объемы (квоты вылова в морских водах, которые распределяются по историческому принципу — прим. ред.), и квоты добычи в инвестиционных целях, выделенные по итогам строительства нашего рыбоперерабатывающего комплекса», — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» генеральный директор «Камчаттралфлота» Владимир Котов.

Продукция камчатского предприятия в основном идет на российский рынок. От общего объема продукции «Камчаттралфлота» за рубеж направляется не больше 10–15%. «Все остальное реализуем на территории Российской Федерации. На внутреннем рынке и спрос достаточно высокий, и цена конкурентоспособная», — отметил руководитель компании.

Предприятие включилось в проект продвижения продукции, который запустила Ассоциация добытчиков минтая. «Коммерческий результат у программы обязательно будет, но не стоит ожидать, что она выстрелит прямо завтра. Культура потребления формируется не за один день. Продукция должна постоянно присутствовать в торговых сетях, нужна, на мой взгляд, и реклама в СМИ», — обратил внимание Владимир Котов.

При этом экспортное направление, конечно же, также важно для рыбаков и экономики в целом. «Валютная составляющая позволяет нам своевременно ремонтировать флот: пока отечественная ремонтная база, к сожалению, сильно отстает по качеству и срокам выполнения работ, а цена выше, чем в том же Китае, — прокомментировал генеральный директор «Камчаттралфлота». — Также экспорт дает возможность зарабатывать на оснащение для нашего нового инвестиционного проекта по созданию берегового производства».

На федеральном уровне действуют программы по поддержке работы на внешнем рынке. Например, предусмотрено возмещение затрат на транспортировку продукции за рубеж.

«Центр поддержки экспорта активно помогает нам в поиске новых площадок для представления нашей продукции и в укреплении новых контактов для развития внешнеторговых связей — не только «Камчаттралфлоту», но и другим предприятиям рыбной промышленности. Очень хорошая помощь на сегодняшний день», — подчеркнул руководитель компании.

Прорабатываются возможности для развития поставок. Речь идет о таких направлениях, как Иран, Бразилия, Вьетнам и другие страны АТР, Азербайджан.

«В октябре делегация Камчатского края плодотворно отработала на выставке в Циндао. В решении вопросов развития отрасли активно участвовал губернатор Владимир Солодов. Он выступил с прекрасной инициативой поддержки предпринимателей властью и предложил организовать встречу с потенциальными китайскими партнерами. Конечно, мы согласились, — рассказал собеседник «Fishnews — Новости рыболовства». — На встречу прибыли представители крупнейших компаний Китая — потенциальные покупатели нашей продукции. Также участвовали китайские производители оборудования: мы рассматриваем их в качестве поставщиков для реализации нашего нового инвестиционного проекта. Глава региона сам провел эту встречу, что произвело впечатление на наших китайских коллег».

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.