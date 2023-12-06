«Камчаттралфлот» одним из первых объявил о планах участвовать во втором этапе инвестквот. В первую волну компания уже ввела в строй в Петропавловске-Камчатском береговой комплекс. Завод выпускает продукцию из минтая, сельди, камбалы, трески, кальмара — самый разнообразный ассортимент.

Мы продолжаем следить, как идут дела у камчатских инвесторов. В интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» генеральный директор «Камчаттралфлота» Владимир Котов рассказал об особенностях нынешней работы и деталях нового проекта.

— Очередной промысловый год практически позади. Владимир Викторович, с какими результатами подходит к его завершению ваше предприятие?

— Да, промысловый год близится к концу. Результаты у нас очень хорошие: мы выходим практически на 100-процентное освоение квот — это и наши традиционные объемы (квоты вылова в морских водах, которые распределяются по историческому принципу. — Прим. ред.), и квоты добычи в инвестиционных целях, выделенные по итогам строительства нашего рыбоперерабатывающего комплекса.

Сложности, конечно, всегда есть — в основном они обусловлены объективными погодными факторами. Сейчас, когда осень сменяет зима, как раз много циклонов и работать труднее. Но в любом случае мы выбрали уже порядка 80–90% квот. Флот наш в строю, продолжает добычу. Так что год завершаем на позитивной ноте.

— Сколько сейчас у вас судов?

— Наш флот включает пять среднетоннажников: это четыре судна типа СТР-420 и одно судно норвежской постройки, предназначенное для тралового лова и доставки рыбы-сырца в охлажденном виде. Оно оборудовано специальными системами, которые позволяют поставлять улов для береговой переработки в хорошем качестве — а это очень важно для выпуска востребованной продукции.

Несмотря на сложности с поставкой запчастей, их удорожание, мы справляемся с задачей обеспечения промысла. Уже готовы к началу следующей путины: за одним промысловым сезоном сразу идет следующий, пауз не делаем.

— В краевом министерстве рыбного хозяйства рассказывали, что рыбаки региона приближаются к обновлению рекорда по вылову: вероятно, по итогам года удастся поймать свыше 1,7 млн тонн водных биоресурсов.

— Несмотря на непростые экономические условия, санкции и другие сложности, мы работаем, развиваемся и движемся вперед.

— Продукция «Камчаттралфлота» в основном идет на российский рынок. Тем не менее как обстоят дела с экспортом? Какие виды продукции поставляете в зарубежные страны?

— На экспорт мы отправляем филе штучной и блочной заморозки, мороженую икру. Есть, конечно, и поставки минтая б/г. Но от общего объема продукции «Камчаттралфлота» на внешний рынок идет не больше 10–15%. Все остальное реализуем на территории Российской Федерации. На внутреннем рынке и спрос достаточно высокий, и цена конкурентоспособная.

Но экспорт, конечно, также необходим. Валютная составляющая позволяет нам своевременно ремонтировать флот: пока отечественная ремонтная база, к сожалению, сильно отстает по качеству и срокам выполнения работ, а цена выше, чем в том же Китае.

Также экспорт дает возможность зарабатывать на оснащение для нашего нового инвестиционного проекта по созданию берегового производства.

— С октября правительство ввело на рыбную продукцию гибкие вывозные пошлины, привязанные к курсу доллара к рублю. Как это сказывается на вашем предприятии?

— Конечно, введение экспортных пошлин непозитивно отразилось на формировании цены для нашей продукции. А на мировом рынке закупочная политика выстраивается по своим правилам. При этом затратная часть предприятий выросла очень сильно. Например, практически в два раза подорожало по сравнению с уровнем прошлого года топливо.

То есть мы стали проигрывать в деньгах. Работаем с прибылью, но она сократилась. Экономическая составляющая нашей деятельности непростая.

— Экспорт, конечно, имеет важнейшее значение для рыбной отрасли. И будем надеяться, что ситуация с финансовой нагрузкой на экспортеров будет меняться.

— На самом деле и государству важна валютная выручка. И я хочу сказать, что на федеральном уровне действуют программы по поддержке работы на внешнем рынке. Например, предусмотрено возмещение затрат на транспортировку продукции за рубеж.

Центр поддержки экспорта активно помогает нам в поиске новых площадок для представления нашей продукции и в укреплении новых контактов для развития внешнеторговых связей — не только «Камчаттралфлоту», но и другим предприятиям рыбной промышленности. Очень хорошая помощь на сегодняшний день.

— О каких экспортных направлениях идет речь?

— Иран — для нас была организована встреча с предпринимателями этой страны. В Москве прошли переговоры с китайскими представителями. Бразилия, Вьетнам и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Азербайджан интересуется нашим минтаем.

— Страны, которые раньше не были активно охвачены российским рыбным экспортом.

— Европейский рынок закрылся, с покупателями Европы стало работать невыгодно: они ввели пошлины, перестали приобретать нашу продукцию. Поэтому, конечно, сейчас новые направления осваиваются.

В октябре делегация Камчатского края плодотворно отработала на выставке в Циндао. В решении вопросов развития отрасли активно участвовал губернатор Владимир Солодов. Он выступил с прекрасной инициативой поддержки предпринимателей властью и предложил организовать встречу с потенциальными китайскими партнерами. Конечно, мы согласились.

На встречу прибыли представители крупнейших компаний Китая — потенциальные покупатели нашей продукции. Также участвовали китайские производители оборудования: мы рассматриваем их в качестве поставщиков для реализации нашего нового инвестиционного проекта. Глава региона сам провел эту встречу, что произвело впечатление на наших китайских коллег.

— Ваши коллеги из других компаний рассказывают, что также ищут новые направления для сбыта продукции. Например, оценивают как весьма перспективный рынок Бразилии.

— Крупные страны с высокой численностью населения, естественно, нам интересны как потенциальные рынки для реализации продукции.

— Теперь перейдем к отечественному рынку. Очень интересную программу продвижения продукции запустила Ассоциация добытчиков минтая. Вы активно включились в реализацию этого проекта: предоставляли рыбу для мастер-классов на выставке-форуме «Россия», а также участвовали в организации съемок фильма о минтае. Расскажите, пожалуйста, об этой работе. Как вы считаете, такая программа принесет предприятиям коммерчески интересный результат?

— Думаю, продвижение на внутреннем рынке — одно из правильно взятых направлений. Мы это обсуждали на площадке Ассоциации добытчиков минтая и поддержали реализацию программы по повышению потребления минтаевой продукции внутри страны.

Наше предприятие с удовольствием присоединилось к проекту: творческая группа, готовившая фильм, побывала на нашем заводе, снимала процесс производства. Мы предоставляли продукцию для выставки-форума «Россия».

Алексей Буглак (президент АДМ — прим. ред.) предложил очень хорошее направление. Главное — не останавливаться. Такая работа должна быть постоянной. Коммерческий результат у программы обязательно будет, но не стоит ожидать, что она выстрелит прямо завтра. Культура потребления формируется не за один день. Продукция должна постоянно присутствовать в торговых сетях, нужна, на мой взгляд, и реклама в СМИ.

Конечно, мы готовы участвовать в программах по популяризации продукции из рыбы вообще и из минтая в частности.

— В родном регионе вы также принимаете участие в проекте «Камчатская рыба», направленном на повышение доступности рыбной продукции для жителей края.

— Да, совершенно верно. Недавно к нам обратился Быстринский район, чтобы на эту территорию обеспечивалась поставка рыбы по социальным ценам, практически по себестоимости. Мы откликнулись на этот запрос. И когда здесь, на местах, обращаются, конечно, сразу предоставляем продукцию.

— На базе вашего предприятия открыт первый на Камчатке учебно-производственный центр в рыбной отрасли. Понятно, что это вклад компании в кадровый потенциал. Как пришли к этому проекту?

— Мы, как и все предприятия (и не только рыбной отрасли), ощущаем очень большой дефицит кадров — от инженерных до тех же рыбообработчиков. Камчатский государственный технический университет обратился к нам с предложением организовать на базе «Камчаттралфлота» площадку для обучения студентов. Речь идет не просто о практике, хотя на нее мы тоже принимаем ребят. Новый центр предполагает, что молодые люди будут совмещать изучение теории с практической деятельностью на предприятии. Вникать в организацию работы каждый день, выходить на производственную площадку нашего предприятия.

Для образовательного процесса в отрасли остро необходимо научить будущие кадры работать с современным оборудованием, технологиями. И мы обеспечили такую возможность на нашем предприятии: предоставили техническую документацию, используемые у нас схемы. Преподаватели прошли своего рода стажировку на нашем производстве.

Занятия в новом учебно-производственном центре уже стартовали. Считаю, что это возможность для ребят лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности, погрузиться в процесс. По сути, мы участвуем в восстановлении потерянной советской системы подготовки профессиональных кадров. Это сближение обучения и производственной деятельности.

— Впереди минтаевая путина. Какие у предприятия ожидания от следующего сезона добычи минтая? Понятно, что вы осваиваете и другие виды водных биоресурсов, но в любом случае минтай — это важнейший промысловый объект.

— Безусловно, это основные наши квоты. Если говорить об ожиданиях, то мы всегда готовы к трудностям, но нацелены на успешный результат. Он складывается из нескольких слагаемых, среди главных — хороший коллектив, слаженная команда с достойной технической подготовкой. Здесь у нас все в порядке, будем надеяться, что погодные условия тоже не подведут. Рассчитываем, что сработаем на отлично.

— Большой интерес вызвала новость о том, что «Камчаттралфлот» планирует участвовать с новым проектом берегового завода во втором этапе инвестиционных квот. Расскажите, пожалуйста, в связи с чем принято такое решение? Какое предприятие предполагается построить?

— Конечно, в первую очередь наше участие в этом проекте обусловлено получением дополнительных квот вылова — это ресурсы, которые позволяют предприятию рыбной промышленности работать и зарабатывать.

Остается буквально два года — и мы закроем все кредитные обязательства по первому инвестиционному проекту. И предприятие «Камчаттралфлот» будет еще более уверенно стоять на ногах. У нас появится финансовая составляющая, которая будет нам хорошим подспорьем для реализации следующего проекта.

Новое предприятие планируется по мощности практически как действующий завод — это 160 тонн готовой мороженой продукции в сутки, не менее 20 тонн муки и 6 тонн рыбьего жира. Консервного производства на новом предприятии не предполагается: нам достаточно уже имеющихся возможностей.

— Основным продуктом будет филе?

— Согласно постановлению правительства, должны выпускаться филе, фарш и другие виды продукции. Обойтись без производства рыбы б/г невозможно. Конечно, продукция с высокой добавленной стоимостью в приоритете, однако нужно учитывать, что даже не вся рыба подходит для выпуска филе.

При этом мы уже поднимали проблему коэффициентов, которые, согласно правительственному акту, должны применяться для оценки эффективности береговых заводов, построенных в рамках программы инвестиционных квот. Те требования, которые сейчас установлены, по объективным причинам невыполнимы. На мой взгляд, это удар по предприятиям, которые жизнеспособны, активны и реально могут организовать производства. Поэтому мы предлагаем внести изменения в коэффициенты. Ситуация сложная, если она сохранится, то это ставит под сомнение реализацию инвестиционных проектов.

— Будем следить за этой темой! Когда предполагается приступить к постройке нового завода?

— Мы планируем начать строительство в 2026 году. Такой срок обусловлен тем, что необходимо завершить реализацию действующего проекта. Новый завод, как и уже работающее предприятие, будет располагаться в Петропавловске-Камчатском.

— На действующем заводе планируются ли какие-то улучшения? Или в общем-то всё уже сделано?

— Нет предела совершенству. Мы сейчас уже видим, что хотелось бы улучшить. Но это не глобальные изменения, не реконструкция. Это доработка, которой мы займемся следующим летом, когда в производстве будет перерыв для технического обслуживания предприятия. Этот вопрос сейчас в проработке.

Маргарита КРЮЧКОВА , журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Декабрь 2023 г.