СМИ: Краб из России обрушил цены на японском рынке

В Японии снизилась оптовая стоимость крабового мяса, пишут СМИ этой страны. По их данным, причиной стал рост импорта российского краба после ухода РФ с западных рынков.

На японском оптовом рынке килограмм краба-стригуна опилио из России стоит в среднем 2 тыс. иен (14 долларов) — на 33% ниже, чем в прошлом году, приводит цифры англоязычное японское издание Nikkei Asia.

По его данным, падение цены на российского опилио повлияло на стоимость этой продукции, импортированной из других стран. Канадский краб продается по 1,8 тыс. иен за килограмм (12,2 доллара), а норвежский — по 1,9 тыс. иен (12,9 доллара). Это ниже средних прошлогодних цен на 32% и 51% соответственно. В то же время стоимость камчатского краба, добытого судами РФ, упала на 38% к уровню прошлого года, до 5 тыс. иен (34 доллара) за килограмм.

Резкое снижение цены в 2023 г. связывают с ситуацией на Украине и уходом российских производителей с западных рынков из-за санкций. Япония также ввела барьеры для поставщиков из России, однако не закрыла свой рынок полностью. Такое решение могло привести к большим убыткам переработчиков, считают в японском Агентстве по рыболовству.

По информации Nikkei Asia, в 2021 г. российские товары составляли около 8,6% от всех импортируемых в Японию рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении. В то же время по ряду позиций — крабу, морским ежам и икре трески — этот показатель достигал 46-56%.

После закрытия рынка Соединенных Штатов поставщики из РФ направили невостребованные объемы краба в Азию, в том числе в Японию, сообщает корреспондент Fishnews. Таким образом, несмотря на увеличившуюся пошлину, российский импорт в эту страну вырос на 28%, до 48,5 млрд иен (330 млн долларов). При этом доля российского краба на японском рынке увеличилась до 64,8%.

Отмечается, что тренд сохранился и в текущем году. За первые три квартала 2023 г. общая стоимость импорта краба в Японию достигла 35,8 млрд иен (243,5 млн долларов). Доля краба российского происхождения составила 68,8%, или 24,6 млрд иен (167,3 млн долларов).

Такое увеличение доли краба из РФ отразилось на рынке, буквально обрушив оптовые цены. В то же время краб, добытый в Японии, все еще остается роскошью, пишет Nikkei Asia. Он стоит около 15-16 тыс. иен (примерно 105 долларов), что на 20% выше, чем в прошлом году.

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