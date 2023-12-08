Путь к технологическому суверенитету ускорят спецкредитами

Инвестпроекты, направленные на достижение технологического суверенитета, предлагается финансировать с помощью технологических кредитов. Правила предоставления поручительств по таким кредитам утверждены правительством.

О запуске новой программы поддержки крупных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению технологического суверенитета, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 7 декабря. Финансировать проекты в приоритетных отраслях предлагается с использованием технологических кредитов. Правила предоставления поручительств по таким кредитам — в размере от 10% до 50% от суммы основного долга — утверждены постановлением правительства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, на поручительства по технологическим кредитам, выданным на срок от 3 до 15 лет, смогут претендовать инвесторы с проектами общей стоимостью от 1 млрд до 20 млрд рублей. Поручительства будет предоставлять корпорация развития «ВЭБ.РФ», их совокупный объем составит до 200 млрд рублей. При этом доля собственных средств заемщика должна быть не менее 20%.

По словам Михаила Мишустина, новый инструмент поможет открыть больше перспективных промышленных производств.

Приоритетные направления проектов, реализация которых будет способствовать достижению технологического суверенитета, правительство определило в апреле 2023 г. Речь идет об отраслях, где уровень локализации производства составляет менее 50%, в их число входит и судостроение.

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