Пятый краболов для «Антея» спустили на воду в Находке

На Находкинском судоремонтном заводе в Приморье состоялась церемония спуска на воду судна «Залив Шелихова» — это пятый краболов серии, заказанной на дальневосточной верфи группой компаний «Антей».

Напомним, что по итогам первого этапа крабовых аукционов «Антей» заказал в Находке строительство восьми судов. «Залив Шелихова», как и вся серия краболовов, строится по современному проекту CCa5712LS, аналогов которому нет в мире, отметили в холдинге.

Судно рассчитано на добычу и доставку краба в живом виде и строится для компании «Антей Север», входящей в ГК «Антей». Общая длина краболова составляет 57,7 метра, ширина — 12,6 метра, максимальная скорость — 12 узлов. Судно сможет хранить до 120 тонн живого краба в 9 RSW-танках общим объемом 680 кубических метров.

«Строительство серии краболовов — большой вызов в это сложное время экономической нестабильности и для нас, и для Находкинского судоремонтного завода. Это уже пятый краболов, а до конца года мы спустим на воду еще один. Это хороший результат, мы очень плотно работаем с судостроителями, не как заказчик — исполнитель, а скорее как партнеры, ищущие решения для выполнения одной задачи»,— рассказал президент ГК «Антей» Иван Михнов.

Общий объем инвестиций в строительство восьми краболовных судов на сегодняшний день составляет 16 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе холдинга. С помощью господдержки на НСРЗ провели модернизацию производственных мощностей, закупили новое оборудование, построили общежития для сотрудников, сделали ремонт в цехах. Сейчас на строительстве краболовных судов задействовано около 600 человек.

«ГК Антей — первая организация, которой удалось переориентировать экспорт краба, добытого в Северном рыбохозяйственном бассейне, в страны АТР, — отметил директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ Дмитрий Клюнеев. — На сегодняшний день это один из лидеров крабодобывающей отрасли в России, который, кроме того, поддержал дальневосточных корабелов и разместил заказы на Находкинском судоремонтном заводе, являющемся резидентом свободного порта Владивосток. Льготы префрежима СПВ, а также Арктической зоны РФ помогают инвестору выполнять взятые на себя обязательства по обновлению российского краболовного флота. На сегодня компанией фактически вложено в экономику Дальнего Востока свыше 16 млрд рублей».

Кроме того, инвестор продолжил свое участие и во втором этапе квот под инвестиции, а это значит, что будет построено еще три краболова, а также портовый инфраструктурный комплекс — это обеспечит региону холодильные мощности на 25 тыс. тонн, приводит пресс-служба холдинга слова представителя КРДВ.

В ноябре для группы компаний «Антей» было спущено судно «Мыс Наварин».

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