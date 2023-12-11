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Сахалинское предприятие добывает минтай. Фото пресс-службы ГК «Гидрострой»

Сахалинская область рассказала о предварительных «рыбных» итогах

Предприятия Сахалинской области держат планку по вылову, запускают новые рыбоводные заводы и пробуют свои силы в марикультуре. А также планируют реализовать новые проекты в рамках программы квоты под инвестиции.

С какими результатами подходит к концу года рыбная промышленность Сахалинской области, Fishnews рассказали в министерстве по рыболовству региона.

Вылов водных биоресурсов к началу декабря достиг 730 тыс. тонн — это позволяет ожидать, что итоговая цифра будет на уровне среднегодового показателя, отметил министр Иван Радченко.

Тихоокеанские лососи в общем объеме занимают не самое значительное место, однако в социально-экономическом плане этот ресурс остается важнейшим для области. Официально путина завершилась 30 ноября. Предприятия в этом году взяли свыше 71 тыс. тонн красной рыбы — прогноз науки практически полностью оправдался. Уловы примерно на 15 тыс. тонн больше, чем в аналогичном нечетном, 2021-м, году. Горбуши пользователи взяли свыше 34 тыс. тонн, кеты — 35 тыс. тонн, нерки — 1,35 тыс. тонн, кижуча — более 800 тонн.

В регионе расширяется работа по лососеводству. Число лососевых рыбоводных заводов на островах уже достигло 77 предприятий. Новые ЛРЗ появились в разных районах области, как на Сахалине, так и на Курилах, — в Корсаковском, Макаровском, Южно-Курильском и Курильском районах. Работа предприятий по воспроизводству лососей вносит вклад в обеспечение стабильных подходов кеты.

Продолжается развиваться сравнительно молодое в Сахалинской области направление марикультуры. Под «морские огороды» уже распределен 21 рыбоводный участок. «В этом году два предприятия уже начали получать первые «урожаи» — это компании «Союз» и «Алмаз», — сообщил министр. — Порядка 180 тонн гребешка и морского ежа». Компании «Натали» и «Альбакор», получившие в пользование акватории на Южных Курилах, в этом году завершили строительство ферм по выращиванию морского ежа на Кунашире и в следующем году уже рассчитывают заложить посадочный материал.

Объем выпуска рыбной продукции к началу ноября составил 420 тыс. тонн более чем на 74 млрд рублей. Выросло производство не только мороженой рыбы, но и филе, печени и молок.

Экспорт рыбы и морепродуктов, по данным таможенных органов, на 1 декабря достиг 260 тыс. тонн. В денежном выражении поставки оцениваются в 685,5 млн долларов. «Есть снижение по сравнению с прошлым годом, но оно связано с ценовой ситуацией», — прокомментировал министр. Тем не менее регион укладывается в план, установленный национальным проектом «Международная кооперация и экспорт».

Численность работающих в отрасли выросла и превысила 9 тыс. человек.

Рыбохозяйственному комплексу предоставляются меры господдержки. Так, 37 предприятия в этом году воспользовались льготными тарифами на электроэнергию. Из регионального бюджета производители получили компенсацию затрат на приобретение оборудования.

Компании региона готовятся принять участие во втором этапе программы инвестиционных квот, причем с проектами не только по береговым предприятиям, но и по флоту.

Также компания «Островной-Краб» приобрела лоты на крабовом аукционе под обязательство построить промысловые суда.

Глава министерства обратил внимание на то, что предприятия продолжают участвовать в программе «Доступная рыба», направленной на обеспечение жителей региона рыбной продукцией. «По сравнению с прошлым годом в два раза увеличился объем реализованной рыбы: уже больше тысячи тонн, в том числе свыше 400 тонн лосося. Предприятия раздали бесплатно более 80 тонн рыбы», — рассказал Иван Радченко.

Среди ключевых задач на предстоящий год министр назвал подготовку к перезакреплению рыболовных участков на новый срок. Власти региона участвуют в обсуждении правовой базы по этим вопросам.

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