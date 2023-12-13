Общественный совет оценил работу за год

В Росрыболовстве состоялось заключительное в этом году заседание общественного совета. Его участники оценили работу совета по различным направлениям и указали на ряд моментов, нуждающихся в доработке.

Общественный совет при Росрыболовстве (ОС) подвел итоги годовой работы на заседании 12 декабря. По словам председателя ОС Германа Зверева, совет успел рассмотреть 15 из 22 вопросов, запланированных на 2023 г. Помимо плановых тем на заседаниях ОС обсуждался ряд проблем, связанных с развитием аквакультуры, включая осетроводство, намерениями контролирующих органов приравнивать любую неучтенную рыбопродукцию к незаконно добытой, внедрением в отрасли обязательной маркировки, состоянием нерестилищ на Волге, ведением промысла в Азовском и Черном морях.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в текущем году Общественный совет провел шесть заседаний, в том числе одно в заочном формате, и открытое выездное совещание в Астрахани. «Это хороший прецедент взаимодействия с региональными властями», — прокомментировал Герман Зверев. В результате советом было выработано 34 решения и рекомендации, адресованных федеральным и региональным органам власти, общественным объединениям и организациям.

Председатель ОС обратил внимание, что оценка деятельности совета со стороны Общественной палаты РФ в этом году вновь оказалась очень высокой. «Наш общественный совет был включен в пятерку лучших общественных советов при федеральных агентствах», — подчеркнул он.

Однако в рейтинге Счетной палаты позиции Общественного совета при Росрыболовстве несколько снизились, хотя в предыдущие два года он входил в тройку лучших. «Необходимо также сделать выводы, и мне лично как председателю совета, и нам сделать анализ, для того чтобы не только по рейтингу Общественной палаты, но и по рейтингу Счетной палаты мы продолжали быть одними из лидеров», — призвал коллег Герман Зверев.

Члены ОС прокомментировали работу совета по отдельным направлениям и указали на ряд моментов, нуждающихся в уточнении и доработке. Детальный отчет о работе совета решено утвердить на заочном заседании в январе 2024 г. Участники заседания также заслушали информацию Росрыболовства о проекте программы профилактики рисков причинения ущерба при надзоре за безопасностью судов в районах промысла и одобрили его единогласно.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов указал, что многие вопросы, которые общественный совет поднимал в течение года, связаны с наличием финансирования и не могут быть решены быстро. Это касается, в частности, возможности проведения дополнительных научных исследований, выполнения работ по расчистке и восстановлению нерестилищ, развития портовой инфраструктуры в регионах.

Представитель ведомства также напомнил о проблеме длительных сроков процедур, включая оценку регулирующего воздействия, которые проходят нормативные акты, в том числе правила рыболовства, и предложил рассмотреть этот вопрос в рамках взаимодействия с Общественным советом при Минэкономразвития. «Росрыболовство было бы признательно, если бы общественный совет уделил этому внимание, чтобы такие придирки, зачастую непонятные, не сказывались в итоге на бизнесе», — отметил Василий Соколов.

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