Ученые проанализировали запасы и уловы Северных Курил

Сахалинский филиал ВНИРО опубликовал доклад по современному состоянию морских биоресурсов Северо-Курильской зоны. Обзор посвящен как успешно облавливаемым видам, так и объектам, потенциально перспективным для промысла.

Полная версия статьи размещена на сайте СахНИРО. Fishnews публикует материал с сокращениями. Отмечено, что информация основана на материалах многолетних исследований и прогнозах вылова, подготовленных широким кругом специалистов Сахалинского филиала, а также сотрудниками Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО.

Северо-Курильская промысловая зона подразделяется на две подзоны: охотоморскую, прилегающую к восточной части Курильской гряды с севера, и тихоокеанскую, которая включает северо-западную акваторию океана, прилегающую к островам с юга в пределах исключительной экономической зоны РФ. Сейчас наиболее интенсивный промысел гидробионтов, прежде всего рыб и кальмара, ведется в тихоокеанской подзоне, обращают внимание ученые.

Морские и прибрежные рыбы

Минтай. В акваториях Северных Курил обитает и облавливается большая часть восточнокамчатской популяции минтая. Российские суда ведут там промысел на протяжении всего года, с января по декабрь. В зимний период работает в основном средне- и малотоннажный флот — преимущественно с тихоокеанской стороны островов, где формируются наиболее крупные скопления. В охотоморской подзоне интенсивность добычи обычно заметно ниже (рис. 1). Наиболее высокая интенсивность лова минтая у северных Курильских островов наблюдается с марта-апреля по октябрь-начало ноября.

Данные учетных траловых съемок и результаты математического моделирования, выполненные специалистами Камчатского филиала ВНИРО, показали, что численность восточнокамчатской популяции минтая в последние годы немного уменьшилась, в том числе в акваториях Северных Курил. Соответственно, величина общего допустимого улова минтая на 2023 г., установленная для Северо-Курильской промысловой зоны, также остается пониженной относительно предыдущего десятилетия и составляет 94,1 тыс. тонн. Оценка накопленного вылова минтая в этом районе по состоянию на 20 ноября достигла 86,9 тыс. тонн, или 93,4% ОДУ.

Тихоокеанская треска. Основным способом промысла трески у Северных Курил является снюрреводный лов. Согласно многолетней динамике промысловых показателей, общий вылов снюрреводами судов типа РС в 2012–2022 гг. держался на среднегодовом уровне в 5 тыс. тонн с межгодовыми колебаниями в пределах от 3,1 тыс. до 6,3 тыс. тонн.

Модельные оценки нерестовой и общей биомассы трески Северных Курил на начало 2023 г. составили 39 тыс. и 66,4 тыс. тонн соответственно. Общий допустимый улов трески Северо-Курильской зоны на этот год определен в размере 12,34 тыс. тонн. На 20 ноября вылов уже составил 10,3 тыс. тонн, или 83,5% ОДУ.

Северный одноперый терпуг. В последнее десятилетие основным видом промысла терпуга в Северо-Курильской зоне является специализированный лов донными тралами. Наука считает, что при прогнозируемой величине пополнения запасы северного одноперого терпуга в ближайшие два года будут снижаться — главным образом из-за появления ряда поколений низкой численности в 2015–2017 гг.

На начало 2023 г. биомасса нерестового запаса составляет 133,4 тыс. тонн, общего — 227,2 тыс. тонн. В Северо-Курильской зоне ОДУ терпуга в 2023 г. определен в 16,7 тыс. тонн. К 20 ноября вылов достиг 16,5 тыс. (почти 99% от лимита).

Камбалы дальневосточные. Тихоокеанский шельф Камчатки и Северных Курил — один из немногих районов дальневосточных морей, в котором доминирующим промысловым видом камбал является северная двухлинейная. Скопления двухлинейной камбалы эксплуатируются промыслом в пределах двух подзон – Северо-Курильской тихоокеанской и Петропавловско-Командорской (рис. 7). В прилове встречаются узкозубая палтусовидная камбала, четырехбугорчатая, желтоперая и ряд других. Основным орудием промысла являются снюрреводы.

Суммарный ОДУ камбал в 2023 г. у Северных Курил составил 2,24 тыс. тонн. Их общий вылов в этом районе, по данным за 20 ноября, достиг 1,8 тыс. тонн, или немногим более 80% общего допустимого улова.

Окунь морской (виды рода Sebastes). Главный промысловый запас морских окуней в Северо-Курильской зоне формирует тихоокеанский окунь (клювач). Основной вылов (67–96%, в среднем 86%) происходит при донном траловом промысле.

В 2023 г. величина промыслового запаса морских окуней составила 26 тыс. тонн, ОДУ установлен в размере 3,9 тыс. тонн. На 20 ноября общий вылов морских окуней в районе достиг 2,4 тыс. тонн, или 61,5% от лимита.

Бычки. Сейчас на Северных Курилах специализированного промысла этой группы рыб не существует, констатируют в СахНИРО. Добыча бычков осуществляется в качестве прилова при добыче вылове донных рыб. Наиболее массовыми видами бычков в районе являются белобрюхий получешуйник, многоиглый керчак и шлемоносные бычки (широколобый и узколобый).

На 2023 г. рекомендованный вылов бычков Северо-Курильской зоны установлен на уровне 6,1 тыс. тонн. К 20 ноября общий вылов всех видов бычков в районе достиг 4,5 тыс. тонн, или 73,8% от РВ.

Другие виды рыб. Среди прочих видов рыб большой величиной запасов в настоящее время характеризуются такие субтропические вид, как дальневосточная сардина, японская скумбрия и тихоокеанская сайра. По прогнозам Тихоокеанского филиала ВНИРО, рекомендованный вылов этих видов у северных Курильских островов в 2023 г. мог бы составить соответственно 15 тыс., 10 тыс. и 11 тыс. тонн.

Прогнозы возможной добычи сардины в тихоокеанской подзоне Северных Курил в этом году полностью оправдались, а ее вылов в этом районе достиг почти 19 тыс. тонн. Однако в связи с изменением направленности отдельных ветвей океанских течений подошедшие к Северным Курилам нагульные скопления сайры и скумбрии весьма малочисленны и пока не позволяют вести специализированный промысел.

На Северных Курилах обитает целая группа глубоководных видов, запасы которых также представляют интерес для отечественного рыболовства, обращают внимание ученые. В частности, состояние запасов макрурусов позволяет освоить специализированным промыслом в 2023 г. до 10 тыс. тонн. Ряд объектов из-за относительно небольшой численности можно добывать только в качестве прилова при добыче рыб разноглубинными тралами и донными жаберными сетями. К таким объектам относятся скаты — до 1 тыс. тонн, шипощеки — до 130 тонн, палтусы — 61 тонна.

Промысловые беспозвоночные и водоросли

Краб равношипый. В пределах Северо-Курильского промыслового района обитают две сравнительно крупные популяции равношипого краба (шиашкотанская и симуширская) и ряд относительно мелких, рассматриваемых как единый запас, группировок у островов Ушишир, Расшуа, Матуа. С 2011 г. разведана и выделена в обособленную самостоятельную единицу запаса группировка, населяющая акваторию с южной стороны острова Симушир.

Суммарный прогноз промысловой биомассы равношипого краба по Северо-Курильской зоне на 2023 г. составил 4,36 тыс. тонн, ОДУ — 438 тонн. Общий вылов этого вида по всем промысловым участкам на 20 ноября составил 455 тонн.

Морские гребешки. Морские гребешки у острова Онекотан представлены четырьмя видами рода Chlamys: светлый гребешок Chlamys albida, широкореберный гребешок Chlamys stratega, беринговоморский гребешок Chlamys behringiana и исландский гребешок Chlamys islandica. Данные исследований 2011–2022 гг. показали, что во всех поселениях доминирует исключительно светлый гребешок, составляя более 95% всей биомассы гребешков.

Промысловый запас в 2023 г. составляет с охотоморской стороны Северных Курил 124 тыс. тонн, а с тихоокеанской стороны — 71,4 тыс. тонн. Соответственно, ОДУ морских гребешков в Северо-Курильской зоне на 2023 г. установлен в размере 9,5 тыс. тонн. По данным отраслевой системы мониторинга, накопленная величина вылова этих двустворчатых моллюсков по состоянию на 20 ноября немного превысила 8,6 тыс. тонн, освоено 90,5% ОДУ.

Командорский кальмар. Этот вид кальмаров является самым многочисленным среди промысловых беспозвоночных Сахалино-Курильского региона, его ресурсы ежегодно обеспечивают высокие уловы.

Величина ОДУ командорского кальмара на 2023 г. — 85 тыс. тонн. На 20 ноября общий вылов кальмара на Северных Курилах достиг 74,91 тыс. тонн, или 88,1% ОДУ.

Напомним, в конце ноября СахНИРО опубликовал также доклад о запасах Восточно-Сахалинской подзоны, а в августе — о перспективах промысла в Западно-Сахалинской подзоне.

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