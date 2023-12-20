Новый выпуск «Fishnews — Новости рыболовства»: отрасль во всем ее многообразии

В финальном в этом году номере журнала «Fishnews — Новости рыболовства» не только о добыче рыбы, но и о финансовом сопровождении инвестиционных проектов, переработке b2c, хранении и доставке продукции.

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в большом интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал об участии банка в инвестиционных процессах рыбной промышленности, путях для повышения потребления рыбы на внутреннем рынке. Материал уже доступен на нашем сайте.

Одним из самых заметных событий уходящего года стал запуск программы продвижения категорийного бренда «Дальневосточный минтай». О деталях проекта и поставленных целях — президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Сразу несколько материалов нового выпуска посвящены рыбному хозяйству Камчатского края. Основные тенденции лососевого промысла в регионе обозначил председатель профильной ассоциации Владимир Галицын. «Прибрежники» ПК РКЗ поделились подробностями подготовки к новому сезону добычи белой рыбы. Генеральный директор «Камчаттралфлота» Владимир Котов рассказал о новом проекте компании в сфере развития береговой переработки.

В октябре компания «Фишеринг Сервис» провела в Калининграде демонстрацию новых тралов и режимов их работы для капитанов и тралмастеров российских рыбодобывающих предприятий. Как проходила встреча профессионалов — в специальном репортаже.

Новые цифровые решения для рыбной торговли, актуальные вопросы российской рыбопереработки и тенденции в сфере хранения и перевозок рыбопродукции — в свежем выпуске «Fishnews — Новости рыболовства».

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