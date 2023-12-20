Новости
Свежий выпуск журнала «Fishnews — Новости рыболовства» рассказывает о самых разных направлениях рыбной промышленности

Новый выпуск «Fishnews — Новости рыболовства»: отрасль во всем ее многообразии

В финальном в этом году номере журнала «Fishnews — Новости рыболовства» не только о добыче рыбы, но и о финансовом сопровождении инвестиционных проектов, переработке b2c, хранении и доставке продукции.

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в большом интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал об участии банка в инвестиционных процессах рыбной промышленности, путях для повышения потребления рыбы на внутреннем рынке. Материал уже доступен на нашем сайте.

Одним из самых заметных событий уходящего года стал запуск программы продвижения категорийного бренда «Дальневосточный минтай». О деталях проекта и поставленных целях — президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Сразу несколько материалов нового выпуска посвящены рыбному хозяйству Камчатского края. Основные тенденции лососевого промысла в регионе обозначил председатель профильной ассоциации Владимир Галицын. «Прибрежники» ПК РКЗ поделились подробностями подготовки к новому сезону добычи белой рыбы. Генеральный директор «Камчаттралфлота» Владимир Котов рассказал о новом проекте компании в сфере развития береговой переработки.

В октябре компания «Фишеринг Сервис» провела в Калининграде демонстрацию новых тралов и режимов их работы для капитанов и тралмастеров российских рыбодобывающих предприятий. Как проходила встреча профессионалов — в специальном репортаже.

Новые цифровые решения для рыбной торговли, актуальные вопросы российской рыбопереработки и тенденции в сфере хранения и перевозок рыбопродукции — в свежем выпуске «Fishnews — Новости рыболовства».

Журнал в формате пдф-файла доступен по ссылке.

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Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Изменение имиджа российского минтая — наша задача на 2024 год

Директор по развитию компании «Полярная звезда» Антон ВОСТРИКОВ

Директор по развитию компании «Полярная звезда»

Антон ВОСТРИКОВ

Рефперевозкам границы не помеха

Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир ГРИГОРЬЕВ

Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо»

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Год непростой, но с задачами мы справляемся

Генеральный директор компании «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

Генеральный директор компании «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Обеспечиваем рыбой Россию и ищем новые возможности для экспорта

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Все материалы

Крупным планом

В октябре в Шанхае впервые прошел Фестиваль российского краба. Фото пресс-службы ГК «Антей»

Российский краб расширяет возможности на рынке Китая

Делегаты и гости учредительного собрания Государственно-кооперативного объединения рыбного хозяйства при Госагропроме РСФСР (Росрыбхоза), 1988 г.

Росрыбхозу — 35 лет!

Выездное собрание Рыбного союза в Калининградской области в апреле на площадке ГК «За Родину». Фото пресс-службы отраслевого объединения

В приоритетах — развитие рынка

Вид на реку Амур

Хабаровский край: Большая повестка региона

События

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

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