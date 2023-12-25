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Ассоциация добытчиков минтая считает необходимым точечно доработать проект изменений техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции»

Ассоциация добытчиков минтая выступила с предложениями по «рыбному» техрегламенту

Проект изменений технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» был представлен для публичного обсуждения. Ассоциация добытчиков минтая считает необходимым точечно доработать документ.

Публичное обсуждение проекта изменений техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» завершилось 12 декабря. Напомним, что предлагаемые поправки были размещены на портале regulation.gov.ru.

Ассоциация добытчиков минтая обратила внимание на недостаточную обоснованность некоторых изменений, сообщили Fishnews в пресс-службе объединения.

В частности, АДМ указала на необходимость пересмотра пункта 20 техрегламента, предполагающего отнесение к разряду «запрещенной» продукции, которая содержит видимых паразитов. Обоснованность этого пункта с 2019 г. остается предметом дискуссии между производителями рыбной продукции и контролирующими органами. Сейчас его планируется дополнить понятием «визуальный контроль».

Также АДМ считает преждевременным дополнение приложения № 3 техрегламента таблицами «Нормативы оценки пищевой пригодности рыбной продукции и условия ее реализации в качестве продукта питания при наличии в мышечной ткани рыбы и других гидробионтов паразитов погибших и неопасных для здоровья человека и животных» и «Критическая интенсивность (число паразитов, при котором экземпляр или кусок рыбной продукции считается непригодным в качестве продукта питания человека)». Для введения предлагаемых проектом норм необходимо дополнительно изучить историю заболеваемости населения, провести более глубокий анализ состояния водоемов и мест промысла и применяемых в рыбной промышленности современных способов обеззараживания объектов промысла и др., считают в ассоциации.

«Мы видим необходимость «точечных» корректировок проекта поправок, что позволит обеспечить безопасность продукции для потребителя и притом избежать излишней административной нагрузки на производителей. По нашей информации, Минсельхоз России в ближайшее время будет формировать внутригосударственную позицию по поправкам, и мы рассчитываем, что наши предложения будут учтены. Обсуждение поправок стран — участниц ЕАЭС на площадке ЕЭК должно завершиться 31 января 2024 года», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

В пояснительной записке к проекту поправок отмечается, что они направлены на повышение безопасности продукции. Это абсолютный приоритет для предприятий — участников ассоциации, отметил Алексей Буглак. «Именно поэтому при производстве минтаевой продукции в России используются самые современные методы заморозки и проводится строгий контроль качества», — добавил руководитель отраслевого объединения.

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