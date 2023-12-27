Промыслу охотоморского минтая продлили MSC-сертификат на пять лет

Ассоциация добытчиков минтая успешно завершила ресертификацию промысла минтая в Охотском море на соответствие стандарту Морского попечительского совета (MSC). Процедуру аудита сертифицированные промыслы обязаны проходить каждые пять лет.

Траловый промысел минтая в Охотском море, который ведут члены Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), вновь подтвердил свою устойчивость и соответствие стандарту Морского попечительского совета (MSC). Как сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ, 19 декабря завершилась уже вторая ресертификация, по ее результатам MSC-сертификат был продлен на следующие пять лет — до декабря 2028 г.

Аудит проводила группа экспертов сертификационной компании USCL. Она изучила подготовленные АДМ материалы о состоянии запасов минтая в Охотском море, результаты программы мониторинга промысла научными наблюдателями и специализированного научного исследования о взаимодействии орудий лова с морскими млекопитающими и птицами на траловом промысле минтая. Для обсуждения текущего состояния запасов и вопросов регулирования промысла ассоциация организовала встречи аудиторов с представителями Росрыболовства, Центра системы мониторинга рыболовства и связи, отраслевой науки, капитанами рыбопромысловых судов.

«Подготовленные материалы и ранее проведенные научные исследования на промысле позволили нам получить хорошие оценки. Аудиторы рекомендовали промысел к сертификации без единого условия. Все показатели, по которым проводилась оценка, получили баллы выше 80. Сертификационная компания вынесла определение, что траловый промысел минтая в Охотском море устойчивый и хорошо управляем», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

В ассоциации отметили, что, несмотря на введенные в 2022 г. ограничения в работе иностранных сертификационных компаний с российскими клиентами, удалось добиться разрешения на трансфер MSC-сертификатов российских рыбаков в компании, которые продолжают работать на рынке РФ.

Впервые АДМ получила MSC-сертификат для тралового промысла минтая в Охотском море в 2013 г. и благополучно продлила его в 2018 г. Впоследствии ассоциация также успешно сертифицировала промыслы минтая Западно-Беринговоморской зоне, Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне.

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